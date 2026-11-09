«УльтимаТек» купила 50% «1С»-интегратора «АртАйТи»

50% капитала петербургского «1С»-интегратора «АртАйТи» перешло к промышленному ИТ-интегратору «УльтимаТек». Об этом CNews сообщил представитель «УльтимаТек».

Стороны оценили сделку в 300 млн руб. Ключевым отличием командной работы станет применение ИИ‑агентов: они ускоряют самые трудоемкие и дорогие этапы миграции — анализ существующей системы и проектирование целевого решения, — сокращая трудозатраты на 30–50%.

«Промышленность сегодня меняет не просто учетную систему — она меняет фундамент, на котором держится управление производством. И здесь решает не скорость переноса данных, а качество инженерных решений: насколько точно перенесена логика, на которой строится отчетность, и насколько устойчиво она будет работать дальше. Мы в «УльтимаТеке» много лет автоматизируем производственный контур и хорошо понимаем, как устроен бизнес наших заказчиков, от цеха до финансового блока. Этой отраслевой экспертизой мы готовы делиться: приходить в проект на любом этапе, помогать команде заказчика и партнеров принимать решения, которые действительно работают на бизнес-результат», — сказал генеральный директор ГК «УльтимаТек» Павел Растопшин.

СЕО проминтегратора убежден, что сложные проекты выигрывает не один подрядчик, а сплоченная команда, где инженеры, методологи и ИТ-специалисты усиливают друг друга: «Именно поэтому мы объединяемся с «АртАйТи», чтобы ускорять самый продолжительный и затратный отрезок в проекте: обследование, подготовку и проектирование. Затем за дело берется команда, разбирающаяся и в SAP, и в «1С». Подобного сочетания рынок сегодня не предлагает».

Промышленность до сих пор не решила главную проблему импортозамещения в учете: как заменить SAP, сохранив накопленную бизнес‑логику и не остановив производство. Опрос SAPLand и Size Marketing показывает: 58% компаний по-прежнему работают на западной системе. Полностью заместились только 17%. Треть компаний заменили кадровые, логистические и ремонтные контуры, но центральный управленческо-учетный контур, включающий финансы, себестоимость, производственный учет, продолжает работать на SAP.

«Именно поэтому мы никогда не начинаем с софта. Опыт крупных промышленных площадок показал: труднее всего не установить систему, а перестроить управление так, чтобы компания почувствовала реальное улучшение. Отправная точка для нас одна — понять, что заказчик собирается поменять и какого результата ждет. Союз с «УльтимаТеком» позволяет вывести эту методику на следующую ступень и задавать новые стандарты импортозамещения», — сказал основатель «АртАйТи» Виталий Мальцев.

Крупнейшие предприятия, такие как «Полюс», «Росатом», «Газпром» «РусГидро», «ПСМА Рус», LAB Industries, и другие промышленные предприятия активно ведут проекты по миграции на «1С». Однако техническая несовместимость платформ усложняет задачу: SAP напрямую работает с таблицами БД и фиксирует операции через механизм COMMIT, а «1С» использует объектную модель и «проведение» документов, формируя записи в регистрах. Планы счетов, корреспонденция проводок и доработки тоже устроены по‑разному: в SAP — это расширения и код на ABAP, в «1С» — изменения типовой конфигурации. Поэтому автоматический перевод кода недопустим: без контроля он исказит учет.

Несмотря на потенциальные сложности, стимулы для миграции остаются существенными: регуляторика, отсутствие прямой поддержки от вендора и, как следствие, стоимость владения. Сейчас поддержка 1С для крупного предприятия обходится примерно в 20 млн рублей в год против до 100 млн рублей на SAP.

ИИ‑агенты в связке «УльтимаТек — АртАйТи» решают эту узкую задачу несовместимости продуктов: они анализируют интерфейсы SAP, извлекают бизнес‑правила и доработки, строят карту соответствия между системами, готовят функционально‑технические требования и сценарии тестирования, нормализуют справочники, сверяют данные при тестовых переносах и формируют черновики кода для «1С». Финальную проверку и приемку делают инженеры. Gartner прогнозирует, что к 2029 г. до 90% работ по модернизации софта будут использовать ИИ‑инструменты. При этом специализированной связки «SAP → 1С» с переносом именно бизнес‑логики на рынке пока нет: существующие решения переносят данные, но не смысловую основу учета.

Этой сделкой «Ультиматек» закрывает контур своих ERP-практик. Помимо «1С», группа ведет направления Global и «Галактика», а также консалтинговое подразделение «Активо», которое занимается этими системами и ремонтным ПО TRIM от «Спецтека». Исторически все эти практики связаны с управлением ремонтами и техобслуживанием оборудования (ТОиР). Теперь у группы есть и своя команда, внедряющая «1С:ERP» на промышленных предприятиях.