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Axenix: 17% компаний продолжают активно развивать ИТ на фоне режима экономии

Крупный российский бизнес перешел в режим экономии, но от технологического развития не отказывается: деньги получают проекты с быстрым и измеримым эффектом, а главной ставкой остается искусственный интеллект. Об этом свидетельствуют данные исследования AxRadar консалтинговой технологической компании Axenix. Эксперты провели глубинные интервью с ИТ-руководителями (CIO, CDTO, CTO) более 50 крупнейших компаний из пяти отраслей: банков, ритейла, производства потребительских товаров (CPG), добычи и производства, а также агросектора. Об этом CNews сообщил представитель Axenix.

Сегодня ИТ развивают 58% опрошенных компаний, но активно — лишь 17%, еще 41% — умеренно. Остальные 42% держат ИТ на базовом уровне и пока ограничиваются тем, что закрывают основные потребности в цифровизации процессов. Разрыв между лидерами и остальными уже заметен, и, по оценке авторов исследования, если внешние условия не изменятся, доля компаний, развивающих ИТ, будет сокращаться.

Причина сдержанности — в приоритетах бизнеса. Главным из них 67% компаний называют операционную эффективность и сокращение затрат. Органический рост и расширение доли рынка важны для 50%, новые продукты и источники прибыли — для 44%. Отсюда и новая логика ИТ-инвестиций: технологии финансируют под снижение издержек и рост производительности.

Даже в режиме экономии ИИ остается главной технологической ставкой. Машинное обучение и генеративный ИИ входят в топ-5 ИТ-приоритетов у 58% компаний и уже используются в промышленной эксплуатации у 61%. Вместе с операционной эффективностью ИИ занимает центральное место в ИТ-повестке: хотя бы одно из этих направлений входит в топ-5 у 85% компаний, у трети — оба сразу.

Новая волна использования ИИ и генеративного ИИ пока остается в экспериментах: AI-native платформы разработки пилотируют 39% компаний, а используют лишь 5%, мультиагентные системы работают только у 7%.

Почему пилотные проекты не масштабируются? Главный барьер — неясная окупаемость: его назвали 48% респондентов. ИИ-проекты конкурируют за бюджет с бизнес-инициативами, и выигрывают те, у которых доказан финансовый эффект и короткий срок реализации. По словам ИТ-директоров, при правильном выборе функций эффект ИИ может в разы превышать вложения, но успешных примеров на рынке пока мало, а внедрение дорогое и долгое. Часть ИТ-директоров и вовсе предупреждает о риске «внедрения ИИ ради ИИ».

Темпы внедрения сдерживают и другие факторы: качество и доступность данных, риски информационной безопасности, нехватка экспертизы. Поэтому быстрее отдачу получают те, у кого уже готовы процессы, данные и команда: они сначала выстраивают работу с данными, а затем выбирают функции с измеримым эффектом.

Доказывать эффект приходится еще и потому, что свободных денег на развитие немного. Компании разделились почти поровну: 47% увеличат ИТ-бюджет, 29% сохранят его на текущем уровне, 24% сократят. Разброс по отраслям большой: банки тратят на ИТ 11,3% выручки, остальные — около 2%. Для банка технологии во многом и есть продукт, для промышленности и ритейла — прежде всего инструмент эффективности.

Но даже растущий бюджет не гарантирует развития. Важно, какая его часть идет на новые проекты — ИИ, новые системы, цифровые продукты (CHANGE), а какая уходит на поддержку текущего ИТ-ландшафта (RUN).

Здесь ситуация в отраслях тоже заметно различается. Больше половины банков и ритейлеров направляют на развитие свыше 60% ИТ-бюджета, производственные и добывающие компании — примерно половину. В CPG и агросекторе основная доля бюджета уходит на поддержку. По словам ИТ-директоров, значительную часть ресурсов забирают выполнение регуляторных требований, вынужденное импортозамещение и сопровождение текущих систем, и на ИИ и новые проекты остается немного.

Поэтому ключевая задача сейчас — не только добиться большего бюджета, но и высвободить средства из поддержки: модернизировать устаревшие системы и сократить технический долг.

Почему крупный бизнес держится за SAP и какой должна быть российская ERP
Почему крупный бизнес держится за SAP и какой должна быть российская ERP Цифровизация

Ограничения бюджета мешают реализации ИТ-планов у 67% компаний, а в ритейле и агросекторе — у 89%. На втором месте кадры: в нехватку компетенций, дефицит ИТ-специалистов или сложности с удержанием сотрудников упираются 54% компаний. Самый дефицитный навык — ИИ и машинное обучение (42%), далее идут кибербезопасность (27%), работа с данными и бизнес-анализ (по 25%).

При этом формирование команды и развитие компетенций входят в пятерку ИТ-приоритетов только у 17% компаний. Без собственных компетенций бизнес зависит от подрядчиков и медленнее переводит пилоты в промышленную эксплуатацию. По мнению ИТ-директоров, в перспективе технологические компетенции придется развивать не только ИТ, но и самому бизнесу.

«Главное, что сдерживает ИТ-планы крупного бизнеса, — деньги и люди. При этом развитие команды редко входит в ключевые приоритеты. Получается парадокс: компании делают ставку на ИИ, но не растят людей, которые будут его внедрять и развивать. К этому добавляется регуляторная нагрузка: она забирает ресурсы, которые могли бы пойти на развитие», — сказал Егор Викторов, директор практики стратегического консалтинга компании Axenix.

Российские компании последовательно импортозамещали иностранные решения, и сегодня острая фаза позади. Средняя доля отечественных продуктов в технологическом ландшафте составляет 65%: в агропромышленности — 85%, в добыче и производстве — 70%, в банковском секторе — 57%. Поэтому в пятерку ИТ-приоритетов импортозамещение включили только 23% участников исследования. Ставка теперь — на собственную инфраструктуру: 55% компаний придерживаются политики on-premise first, а облачную миграцию в приоритеты не включил никто.

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews
Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

Но последствия перехода остаются: новые системы нужно поддерживать и развивать. Собственная инфраструктура надежнее, однако, как признают ИТ-директора, запускать на ней пилоты и тиражировать новые решения получается медленнее.

Прагматичный подход к технологиям меняет и роль ИТ-директора. Через 3-5 лет, по мнению респондентов, технологии из источника преимущества станут необходимым условием конкурентоспособности. CIO будет влиять на развитие бизнеса как советник с ответственностью за результат, а ИТ-проекты будут оценивать по окупаемости наравне с другими инвестициями. Пока же ИТ часто воспринимают как сервис, и скорость перемен сильно зависит от зрелости компании.

«Крупный российский бизнес подошел к новому этапу технологического развития. Большинство крупных компаний уже закрыли базовые потребности в цифровизации и имеют развитые, частично импортозамещенные корпоративные системы. Лидеры считают внедрение ИИ приоритетом и активно включают его в ИТ-повестку вместе с операционной эффективностью — от этого напрямую зависит конкурентоспособность. При этом критерии отбора проектов максимально прагматичны: деньги получают инициативы с быстрым и измеримым эффектом», — сказала Анастасия Студенкина, директор практики стратегического консалтинга компании Axenix.

Исследование проходило с июня по август 2026 г. По его итогам аналитики рассчитали индекс технологических настроений от 0 до 100 баллов: он учитывает цифровую зрелость, ИТ-бюджет, планы и барьеры компаний и показывает, насколько уверенно ИТ-руководители смотрят на технологическое развитие в ближайшей перспективе. Axenix планирует проводить исследование ежегодно, чтобы отслеживать, как меняются настроения рынка и отдельных отраслей.

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