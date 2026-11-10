«Райтек ДТГ» получил статус малой технологической компании

Компания «Райтек» получила статус малой технологической компании (МТК). Он подтверждает, что компания развивает собственные технологии, владеет зарегистрированными программными разработками и применяет их в проектах для производственных предприятий. Об этом CNews сообщили представители «Райтек ДТГ».

«Райтек ДТГ» разрабатывает RaytecAPS — систему класса APS (Advanced Planning & Scheduling) для автоматизации планирования и управления дискретным, и гибридным производством. Эксперты сравнили RaytecAPS с российскими аналогами и выделили три ключевых преимущества: сценарное планирование, оптимизационные алгоритмы планирования и объемное планирование с учетом видов работ и видов рабочих центров. Права компании на RaytecAPS зарегистрированы в Роспатенте.

Спрос на продукт подтверждается проектами с заказчиками на разработку, адаптацию и настройку решения.

Разработка ориентирована на промышленные предприятия, для которых точность производственного планирования напрямую влияет на себестоимость, сроки выполнения заказов и эффективность использования мощностей. RaytecAPS помогает находить оптимальные сценарии производства, своевременно выявлять риски невыполнения планов и принимать обоснованные решения при изменении загрузки или приоритетов заказов.

Для ускорения внедрения компания развивает отраслевые стенды, учитывающие специфику производственных процессов и характерные задачи планирования. Это позволяет заказчикам оценить возможности решения применительно к своему производству и сократить объем первоначальной настройки.

Экспертное заключение о соответствии компании критериям малой технологической компании подготовил АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций». По объему выручки ООО «Райтек ДТГ» отнесено к категории ранних компаний.

«Полученный статус подтверждает, что мы не просто реализуем проекты, а имеем собственные технологии и тиражируемые результаты. Мы развиваем RaytecAPS, опираясь на опыт работы с различными видами и отраслями производства. В перспективе планируем расширять модули и функции продукта», — сказал Антон Власов, руководитель практики цифровизации производственных предприятий компании «Райтек».