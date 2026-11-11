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Бывшего главу ИТ-«дочки» Минтранса могут приговорить к четырем годам тюрьмы

Прокуратура запросила 4 года заключения для бывшего гендиректора госпредприятия «ЗащитаИнфоТранс» (подведомственное предприятие Минтранса) Вячеслава Смирнова, а также запрет на занятие руководящих должностей в госструктурах и подконтрольных государству компаниях в течение трех лет. Слушания по его уголовному делу проходят в Басманном суде Москвы.

Смирнов находится под стражей с конца 2024 г. Его обвиняют в мошенничестве при создании СС ТМК (система сбора результатов технического мониторинга и контроля), являющейся подсистемой ЕГИС ОТБ (Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности). СС ТМК находилась в эксплуатации с 2015 по 2022 гг., но, по мнению Минтранса, она не использовалась по функциональному назначению и не имела пользователей.

В связи с этим Смирнову предъявлено обвинение в мошенничестве. Также Смирнова обвиняют в даче взятки бывшему замминистра транспорта Анатолию Семенову, однако в связи с раскаянием Смирнова в этой части обвинения было снято. Адвокат Смирнова попросила приговорить своего подзащитного к штрафу или условному наказанию. Приговор будет вынесен 11 ноября 2026 г.

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