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Directum участвует в эксперименте Минтруда по подписанию кадровых документов через мессенджер «Макс»

Компания Directum присоединилась к государственной инициативе по интеграции национального мессенджера «Макс» в системы КЭДО. В рамках эксперимента Минтруда России доработали экосистему Directum HR Pro: теперь сотрудники могут получать в «Макс» уведомления о новых кадровых документах, знакомиться с ними и подписывать через «Госключ». Об этом CNews сообщили представители Directum.

Цель эксперимента — дать сотрудникам и работодателям еще один канал быстрой коммуникации. Подключить опцию могут клиенты Directum HR Pro, участвующие в эксперименте: использовать ее можно для отдельных специалистов, подразделений или всей организации сразу. При этом уже работающие процессы КЭДО менять и дорабатывать не придется.

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Тестирование продлится до конца 2026 г. По его итогам Минтруд соберет обратную связь от участников и при необходимости расширит возможности мессенджера, а также внесет изменения в нормативные акты.

«Мы поддерживаем государственные инициативы в сфере цифровизации, чтобы пользователи нашей системы получали передовые возможности и технологии. Интеграция с мессенджером «Макс» позволит расширить перечень возможных каналов коммуникации с сотрудниками, а персонал сможет выбрать для себя наиболее удобный и комфортный из них», — сказал Айрат Сибгатуллин, директор продукта Directum HR Pro.

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