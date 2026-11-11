Географы НИУ ВШЭ разработали новый цифровой инструмент для управления климатической адаптацией

Цифровой инструмент для экспресс-оценки природно-климатических рисков разработали географы НИУ ВШЭ. Он позволит региональным властям и бизнесу повысить эффективность и ускорить принятие решений по адаптации к изменениям климата. В настоявшее время инструмент доступен для всех желающих по регистрации. В текущей версии он охватывает всю территорию России и 11 видов опасных природных явлений: жару, мороз, сильный ветер, сильный дождь, град, грозу, засуху, заморозки, ландшафтные пожары, деградацию многолетней мерзлоты и наводнения. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Пользователь может выбрать территорию в двух режимах — муниципальное образование или ячейку регулярной сетки. Для выбранной территории формируется риск-профиль: перечень опасных явлений, уровень их опасности, количество подверженного населения и возможные меры адаптации. На интерактивной карте можно переключаться между видами угроз, сравнивать территории и видеть пространственные различия риска.

В основе решения лежит механизм климатического риск-профилирования, разработанный в НИУ ВШЭ. Для каждого природного явления учитываются частота, интенсивность и пространственный охват, после чего исходные характеристики переводятся в сопоставимые уровни опасности. Методика опирается на рекомендации Минэкономразвития России по оценке климатических рисков и планированию адаптации, а также на федеральные и отраслевые нормативы, которые задают критерии опасности отдельных явлений.

«Для пользователя это должно выглядеть просто: выбрать территорию и быстро получить понятный риск-профиль. Но за кажущейся простотой стоят актуальные пространственные данные, расчетные модели, научные подходы и формализованные критерии опасности. Наш инструмент упаковывает такую сложную междисциплинарную экспертизу в единый цифровой алгоритм, который можно многократно применять и адаптировать под разные территории и отрасли», — Татьяна Анискина, руководитель Центра геоданных факультета географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ.

Демо-версия инструмента предназначена прежде всего для быстрого пространственного риск-скрининга территорий. В дальнейшем географы НИУ ВШЭ планируют разработать отраслевые и корпоративные решения с более детальными данными, с учетом подверженности и уязвимости объектов. Такой подход может использоваться для управления рисками в городах и регионах, оценки инвестиционных площадок, линейной инфраструктуры, распределенных активов, страховых и кредитных портфелей.

Главная задача инструмента — сократить путь от сбора и анализа исходных данных до принятия управленческого решения. Вместо большого числа запросов и отдельных исследований для каждой территории используется единый расчетный механизм. Это дает возможность сопоставимо сравнивать территории, выявлять зоны и объекты с повышенным уровнем риска и определять приоритеты при распределении ресурсов на адаптационные мероприятия.