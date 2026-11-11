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Объем отгрузок Positive Technologies по итогам девяти месяцев 2026 г. увеличился на 54%

Positive Technologies представляет промежуточную финансовую отчетность по итогам девяти месяцев 2026 г. Объем отгрузок увеличился на 54% к показателям 2025 г. и составил 18,3 млрд руб., при этом в III квартале рост 2026 г. к аналогичному периоду 2025 г. составил 68%. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Расходы компании по итогам девяти месяцев 2026 г. сократились на 4%, что соответствует ранее заявленным планам менеджмента по удержанию затрат на уровне не выше 2025 г. Уровень долговой нагрузки компании (Чистый долг / EBITDA LTM) снизился в 3,3 раза и по состоянию на конец отчетного периода составляет 0,76х по сравнению с 2,56х годом ранее. Менеджмент Positive Technologies подтверждает годовой прогноз по отгрузкам в диапазоне 40 – 45 млрд руб., при удержании общей суммы расходов в рамках лимита предыдущего года.

«Positive Technologies уверенно выполняет прогнозы по росту бизнеса в 2026 г. По итогам девяти месяцев мы видим, что спрос на решения компании растет во всех сегментах продаж. Несмотря на текущие рыночные условия и сохранение высокой ключевой ставки, бизнес инвестирует в кибербезопасность как в потребность первого выбора. Мы продолжаем масштабировать свой бизнес, активно расширяя клиентскую базу и предлагая продукты, максимально отвечающие сегодняшним вызовам, — сказал Владимир Клявин, директор центра продаж и развития бизнеса Positive Technologies в России. — Результаты за девять месяцев 2026 г. позволяют нам уверенно говорить о выполнении нашей цели по росту компании выше динамики рынка кибербезопасности в России. Сейчас мы находимся в точке пика бизнес-активности: традиционно 4-й квартал является самым результативным для Positive Technologies. Основываясь на результатах компании за девять месяцев и текущей воронке продаж, мы подтверждаем финансовый план по отгрузкам компании на 2026 г. в диапазоне 40–45 млрд руб.».

Основной вклад в объем отгрузок внесли флагманские продукты компании: Max Patrol SIEM, PT NGFW, PT Network Attack Discovery, Max Patrol VM и PT Application Firewall. Наилучшую динамику роста продаж продемонстрировали продукты PT NGFW, PT Application Firewall Pro, PT ISIM и PT Dephaze, а также услуги анализа защищенности и расширенная техническая поддержка.

Positive Technologies продолжает масштабировать бизнес за счет выхода в новые сегменты рынка и расширения клиентской базы. Количество новых клиентов компании за девять месяцев 2026 г. увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24%. Основными продуктами, которые приобретаются новыми клиентами, стали решения для защиты конечных устройств MaxPatrol Endpoint Security, PT NGFW, PT Application Firewall и PT X. Количество сделок в сегменте крупного корпоративного бизнеса увеличилось на 37%, а объем отгрузок данному сегменту – на 54%. Доля сегмента «средний и малый бизнес» составила 32%, а количество сделок увеличилось на 92%.

Positive Technologies продолжает активно инвестировать в R&D для выхода в новые сегменты рынка, быстрого запуска новых технологических решений и расширения функционала действующих продуктов, в том числе путем усиления их технологиями с использованием искусственного интеллекта. Общий объем инвестиций в R&D по итогам девяти месяцев увеличился на 14% и составил 7,9 млрд руб.

Одна из ключевых задач Positive Technologies — высокая операционная и финансовая эффективность. По итогам девяти месяцев общие расходы компании сократились на 4%. При этом снижение расходов, не связанных с оплатой труда, составило 19%. По итогам 2026 г. Positive Technologies планирует сохранить общий объем операционных расходов в рамках лимита 2025 г.

Показатели NIC и EBITDAC, традиционно в рамках сезонности бизнеса выходящие в положительную зону в IV квартале, по итогам девяти месяцев показали позитивную динамику: показатель EBITDAC улучшился на 92%, а чистый управленческий убыток сократился с 8,8 до 2,1 млрд руб.

Positive Technologies уделяет большое внимание эффективному управлению долгом. Показатель долговой нагрузки (Чистый долг / EBITDA LTM) уменьшился более чем в три раза и составил 0,76х по сравнению с 2,56х годом ранее. Это обусловлено как снижением суммы чистого долга, так и существенным ростом показателя EBITDA LTM.

Финансовая устойчивость компании, рост операционной эффективности бизнеса и снижение уровня чистого долга лежат в основе высоких кредитных рейтингов Positive Technologies. В июне 2026 г. агентство Эксперт–РА подтвердило кредитный рейтинг Positive Technologies на уровне ruAA, повысив прогноз с «Развивающегося» на «Стабильный». В сентябре агентство АКРА, вопреки общерыночному тренду на сохранение или снижение рейтингов, улучшило кредитный рейтинг Positive Technologies с AA– (RU) до AA (RU) и изменило прогноз на «Стабильный». В основе решения о повышении кредитного рейтинга Агентство отмечает рыночные позиции компании, ее финансовую стабильность и высокую обеспеченность ликвидностью, устойчивый спрос на ключевые продукты, диверсификацию выручки и уникальность технологических решений.

Высокий кредитный рейтинг позволяет компании привлекать долговое финансирование на выгодных условиях. В августе 2026 г. Positive Technologies успешно разместила новый выпуск биржевых облигаций. Объем размещения составил 5 млрд руб. Высокий спрос со стороны институциональных и розничных инвесторов позволил установить ставку купона на уровне КС ЦБ + 1,6 процентных пункта. Выпуск облигаций позволил создать высокий запас ликвидности, а также заранее подготовиться к плановому погашению одного из предыдущих выпусков в декабре 2026 г. Positive Technologies в ближайшее время не планирует новых размещений, а к концу I квартала 2027 г. будет стремиться к нулевому чистому долгу. Снижение уровня долговой нагрузки и погашение одного из выпусков облигаций позволит компании также существенно сократить процентные платежи и повысить маржинальность бизнеса.

Positive Technologies подтверждает ранее озвученные цели на год: рост отгрузок до 40-45 млрд руб. при сохранении общего объема расходов на уровне 2025 г. Это позволит компании обеспечить высокий уровень чистой управленческой прибыли (NIC) и ее рентабельности в интересах акционеров. Компания намерена четко следовать дивидендной политике и направлять на дивиденды от 50 до 100% от суммы NIC по итогам года.

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