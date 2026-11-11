CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Бизнес Кадры
|

Piklema и Санкт-Петербургский горный университет договорились о сотрудничестве

Piklema и Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II заключили соглашение о сотрудничестве в подготовке специалистов для горнодобывающей отрасли. Студенты получат доступ к технологиям компании и будут использовать их в учебном процессе. Об этом CNews сообщил представитель Piklema.

Партнерство охватывает образовательные и научные направления. В числе возможностей для студентов – стажировки и преддипломная практика в Piklema, где они смогут познакомиться с реальными задачами отрасли и получить опыт работы с промышленными технологиями. Компания также планирует привлекать наиболее перспективных выпускников на работу. Для горнодобывающих предприятий подготовка будущих инженеров еще во время учебы – один из способов справиться с кадровым дефицитом. По данным исследования, опубликованного в журнале «Горная промышленность», в 2024 г. в России насчитывалось около 65-70 тыс. незакрытых вакансий горно-инженерного профиля. Кроме того, по оценкам опрошенных работодателей, лишь 16-20% выпускников горных специальностей владеют навыками применения машинного обучения для оптимизации горных работ.

Практический опыт работы с такими технологиями студенты смогут получить уже во время обучения. Piklema передала Горному университету программное обеспечение Piklema CVision.PitFace и оборудование со стереокамерой для определения гранулометрического состава горной массы – комплекс на базе компьютерного зрения анализирует изображения породы и оценивает распределение фракций.

«Для горнодобывающих компаний ценны специалисты, которые к моменту выпуска уже понимают, как устроены современные цифровые инструменты и какие производственные задачи они решают. Мы хотим дать студентам возможность работать с технологиями того же класса, что используются в промышленности, – от получения изображений горной массы до анализа гранулометрии и определения качество буровзрывых работ. Продолжить знакомство с отраслью они смогут во время практики и стажировок, подключаясь к реальным проектам», – сказал сооснователь и директор по развитию Piklema Дмитрий Клебанов.

«Современные цифровые решения, в том числе автоматизированные системы оценки гранулометрического состава взорванной горной массы, – мощные инструменты в руках компетентного специалиста. Но их эффективное применение требует не только навыков работы с программой и оборудованием. Горный инженер должен понимать, какие методы и математические алгоритмы лежат в основе обработки изображений и построения распределения кусков по крупности, насколько достоверны полученные результаты и каковы ограничения используемых методов. При этом получение данных – не самоцель. Важно уметь интерпретировать их и на этой основе корректировать параметры буровзрывных работ с учётом требований последующих технологических процессов. Наша задача как преподавателей – научить будущего горного инженера осмысленно применять цифровые инструменты: понимать принципы их работы, критически оценивать результаты и видеть, как качество дробления влияет на всю технологическую цепочку. Именно сочетание цифровых компетенций и фундаментальной инженерной подготовки позволяет принимать обоснованные решения», – сказал заведующий кафедрой взрывного дела Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II Михаил Маринин.

Почему крупный бизнес держится за SAP и какой должна быть российская ERP
Почему крупный бизнес держится за SAP и какой должна быть российская ERP Цифровизация

Переданный комплекс будут использовать на практических и лабораторных занятиях, а также в студенческих проектах. Учащиеся смогут работать с исходными данными, обрабатывать изображения с помощью алгоритмов компьютерного зрения, определять гранулометрический состав и интерпретировать результаты.

Студенты смогут применять полученные навыки в проектах Piklema на стыке горного дела, компьютерного зрения и автоматизации. Для компании такое взаимодействие дает возможность увидеть будущих инженеров в работе еще во время их обучения и в дальнейшем привлекать выпускников, знакомых со спецификой цифровых решений для добывающей отрасли. Также немаловажным фактом являются новые идеи и гипотезы, которые студенты могут формулировать и проверять в процессе производственных практик и применения современных технологий.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тигран Саркисов, директор по управлению данными Х5: Без единых правил трактовки данных ИИ начинает делать неверные выводы

Началось создание государственного ЦОД уровня Tier III в здании легендарного ГВЦ Госплана СССР

Сезонная выручка и высокие ставки: как ИТ-компаниям управлять ликвидностью

Экс-главу ИТ-«дочки» Минтранса посадили на четыре года

Как машиностроению выполнять заказы, когда не хватает людей и оборудования, и где тут ИТ

Positive Technologies кратно сократила сезонные убытки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12: флагманский подход к универсальности

Что умеют умные очки в 2026 году: от фото до виртуальных экранов

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще