ДОМ.РФ представил результаты исследования цифровизации ИЖС

Более 80% подрядчиков индивидуального жилищного строительства (ИЖС) отмечают положительное влияние цифровизации на бизнес, при этом 17% компаний имеют стратегию её развития. Такие данные содержатся в исследовании цифровизации ИЖС, представленном компанией «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) в рамках Международной строительной недели БРИКС, которая проходит в Казани с 10 по 13 ноября.

Основные результаты исследования рынка ИЖС представил генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов. В ходе анализа было опрошено 150 подрядчиков ИЖС и проанализировано 880 цифровых решений для строительной отрасли.

«Спрос на цифровизацию в ИЖС уже сформирован, однако рынок пока фрагментирован. Исследование показало, что из 880 проанализированных цифровых решений только около 60 адаптированы к специфике ИЖС. Несмотря на это, подрядчики видят в цифровизации позитивные эффекты: 83,2% застройщиков оценивают влияние цифровых инструментов на бизнес как положительное. Важно перейти от отдельных сервисов к единому цифровому контуру, который будет сопровождать проект на всех этапах — от выбора участка до эксплуатации дома. А выводы нашего исследования помогут как подрядчикам ИЖС при выборе цифровых решений, так и разработчикам при формировании продуктовых предложений с учётом специфики отрасли», — отметил Александр Лукьянов.

Как рассказал спикер, сегодня у подрядчиков в сегменте ИЖС наиболее оцифрованы общекорпоративные функции: их уровень цифровизации в компаниях — 25,9% за счёт бухгалтерских программ и сервисов ЭДО. Наименее оцифрован предпроектный этап (7,2%), где преобладают общедоступные интернет-ресурсы и данные Росреестра. Этап строительства оцифрован на 8,4%, проектирование — на 13,8%.

Среди ключевых запросов подрядчиков — автоматизация расчёта сметной стоимости, проектирования и контроля строительных работ, а главный запрос рынка — создание единой цифровой среды, связывающей данные между этапами: от выбора участка до эксплуатации дома. Основные барьеры цифровизации — высокая стоимость решений, небольшой масштаб компаний и низкая адаптация продуктов под специфику ИЖС.

«Цифровизация уже перестала быть опцией и стала стандартом для строительной отрасли. Её главная ценность — не разовые оптимизации, а рост прозрачности, скорости и управляемости процессов. В сегменте ИЖС это особенно важно: здесь взаимодействуют частные заказчики, подрядчики, банки и государство, и всем им нужны единые правила работы с данными. Сейчас самая актуальная задача — помочь отрасли выявить точки технологического дефицита, поддержать создание востребованных решений и сделать их доступными для компаний любого масштаба», — отметил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Исследование направлено на комплексную оценку цифровой зрелости ИЖС — от выявления барьеров цифровизации до потребностей участников рынка. Полученные результаты позволят определить приоритетные направления цифровизации частного домостроения и сформировать стратегию развития цифровой экосистемы ИЖС. Кроме того, исследование создаёт аналитическую базу для согласования интересов подрядчиков, разработчиков цифровых решений и институтов развития при формировании будущей технологической повестки.

Исследование представлено на портале Эксперт.дом.рф в разделе «Исследования».