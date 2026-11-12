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МТС: тюменский бизнес на треть нарастил инвестиции в умное видеонаблюдение

МТС проанализировала востребованность систем интеллектуального наблюдения среди бизнеса Тюменской области. По итогам 10 месяцев 2026 г. инвестиции в сервисы безопасности со стороны предприятий региона выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самый высокий рост спроса на умное наблюдение зафиксирован в крупном бизнесе в сфере промышленности, на ее долю пришлось 40% всех инвестиций. Второе место у агропромышленного комплекса с долей вложений 30%. Замыкает тройку топ-сфер сфера недвижимости и строительства, включая коммерческие и некоммерческие объекты, с долей 25%.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Технологическим трендом в интеллектуальном видеонаблюдении среди крупного бизнеса Тюменской области стала активная интеграция с облачными решениями, которые позволяют хранить, анализировать большой объем информации, а также создавать копии для защиты при сбоях или DDoS-атаках. Это позволяет производственным компаниям в автоматическом режиме вести учет выпущенной продукции и вести фильтрацию брака с применением нейросетей, которые непрерывно анализируют видеопоток с камер наблюдения. Например, на одном из крупных тюменских предприятий решение МТС не только распознает и идентифицирует сотрудников, отслеживает наличие средств индивидуальной защиты, но и контролирует выпуск спецоборудования для промышленности. При обнаружении дефектов система мгновенно отправляет уведомление ответственному лицу, что позволяет предотвратить выпуск брака и снизить простои.

«Одна из главных тенденций использования видеоаналитики в Тюменской области – переход от фиксации нарушений к их предотвращению. У бизнеса растет спрос на превентивную безопасность, когда важно с помощью искусственного интеллекта, например, распознать нахождение сотрудника в опасной зоне, отсутствие средств индивидуальной защиты до развития инцидента. Такой инвестиционный подход позволяет не только соблюдать требования охраны труда, предотвращать простои и потери, но и комплексно управлять эффективностью компаний, тем самым существенно экономить на последствиях инцидентов», – сказала директор филиала МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

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