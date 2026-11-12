«Руцентр» выводит на рынок облачную инфраструктуру

Компания по управлению онлайн-активами «Руцентр» расширяет портфель инфраструктурных услуг и выходит в сегменты IaaS, PaaS и SaaS, продолжая линейку доменной инфраструктуры, защищенного хостинга и выделенных серверов. Ключевой акцент нового направления — безопасность, отказоустойчивость, геораспределенность и соответствие регуляторным требованиям, которые для бизнеса сегодня являются ключевым условием выбора провайдера. Об этом CNews сообщили представители «Руцентра».

Новое направление в «Руцентре» включает облачные серверы, защищенные серверы под требования 152-ФЗ, отказоустойчивые кластеры баз данных MySQL и PostgreSQL, готовые к работе кластеры Kubernetes, S3-хранилище, сетевые диски, виртуальные сети с плавающими IP и расширенные опции резервного копирования. Для задач в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения, требующих параллельных вычислений, доступны конфигурации с GPU. Модель оплаты построена по принципу pay-as-you-go и позволяет платить за фактически использованные ресурсы. Премиальным клиентам «Руцентр» предлагает ранний доступ с тестовым балансом, консалтинг в разработке плана миграции и переносе текущих проектов.

Защищенные облачные серверы под требования 152-ФЗ имеют уровень защищенности до УЗ-1, сертифицированные средства безопасности, систему обнаружения вторжений и инструменты анализа уязвимостей, антивирусную защиту и защиту от DDoS-атак. Повышенные стандарты безопасности ЦОД, система управления инцидентами и политики резервного копирования дополняют контур отказоустойчивости — безопасность в «Руцентре» выстроена как базовый слой сервиса.

«Бизнес сегодня выбирает не просто вычислительные мощности, а предсказуемую инфраструктурную среду, в которой безопасность, соответствие требованиям и управляемость встроены в базовый уровень сервиса. Запуск облачного направления в «Руцентр»е является логическим продолжением многолетней экспертизы компании в доменном и хостинговом бизнесе», — сказал Валентин Бостанов, руководитель департамента инфраструктурных сервисов «Руцентра».

В настоящее время облачная инфраструктура в «Руцентре» находится на этапе закрытого тестирования. Корпоративные заказчики могут получить доступ к тестовому контуру через персонального менеджера «Руцентра». Общедоступный запуск облака запланирован до конца 2026 г.

Облачное направление развивает накопленную инфраструктурную экспертизу «Руцентра». Помимо этого, компания представляет аренду выделенных серверов с GPU и защищенный хостинг с интегрированной L7-защитой. «Руцентр» работает с цифровыми активами бизнеса и государства с 2000 г. и сегодня обслуживает 72% крупнейших компаний России по выручке. Компания обеспечивает работу ключевых онлайн-сервисов, банков, платежных сервисов, медиа, ритейла, маркетплейсов, операторов связи и госсектора.