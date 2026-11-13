CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

ГК «Компьютеры и сети» стала официальным партнером WowNet

ГК «Компьютеры и сети» сообщила о получении сертификата официального партнера компании WowNet на территории Российской Федерации по всей линейке продукции производителя.

Партнерство расширяет возможности компании в области построения и модернизации корпоративных сетей. Благодаря собственным разработкам и полному циклу производства WowNet ГК «Компьютеры и сети» сможет предлагать заказчикам отечественные программно-аппаратные решения, в том числе для реализации сложных интеграционных проектов и создания управляемой сетевой инфраструктуры.

Статус официального партнера позволит ГК «Компьютеры и сети» расширить портфель российских сетевых решений, повысить гибкость при подборе оборудования под задачи заказчиков и предложить дополнительные возможности для реализации проектов импортозамещения. Программное обеспечение WowNet включено в Единый реестр российского ПО, что делает решения производителя особенно актуальными для организаций, ориентированных на использование отечественных технологий.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Взгляд со стороны: что дает бизнесу привлечение консультанта к ИТ-проектам

«Ростелеком» заплатит 33 миллиона за ИТ-систему, созданную экс-главой региональных МФЦ

Как оценить эффективность багбаунти и оправдать выплаты

Власти хотят дать налоговые льготы производителям БПЛА

Артем Толмачев, «Ред Софт»: Внедрение VDI меняет саму философию ИТ в компании

Арестован проректор университета «Синергия». Подозревают в хищении 18 миллионов при создании онлайн-курса

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Новинки лазерных проекторов 2026 года от Hisense

Лучшие ноутбуки с большим объемом памяти стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие умные увлажнители воздуха для отопительного сезона: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще