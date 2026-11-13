Guardant представил оценку российского рынка ПО с прогнозом на 2027 год

Эксперты бизнес-направления Guardant компании «Актив» представили «Оценку российского рынка ПО участниками отрасли с прогнозом на 2027 год». Аналитический отчет отражает текущее состояние российского рынка ПО, его динамику и прогнозы, а также главные драйверы и барьеры отрасли.

Российский рынок разработки ПО сталкивается с новыми вызовами: заказчики сокращают бюджеты, конкуренция между отечественными разработчиками усиливается, а компаниям приходится пересматривать бизнес-планы и искать новые возможности для роста. Именно поэтому эксперты Guardant провели опрос, чтобы зафиксировать текущие настроения рынка и определить ключевые тренды его развития.

В опросе приняли участие менеджеры высшего звена и собственники отечественных компаний-разработчиков ПО разного масштаба. Методология оценки включала анкетирование по 22 вопросам, сгруппированным в шесть тематических блоков: информация об участниках, итоги первого полугодия 2026 года, ожидания до конца 2026 г. и на 2027 г., использование искусственного интеллекта и уровень импортозамещения. На основе ответов эксперты провели количественный анализ и сформулировали ключевые выводы:

Более половины опрошенных разработчиков сообщили о снижении выручки, при этом ожидания роста сохраняются. 52% участников сообщили о снижении выручки в первом полугодии 2026 года, при этом 44% рассчитывают на ее увеличение в 2027 году, однако участники связывают возможный рост с разными факторами.

Внедрение ИИ позволяет ускорить разработку ПО, но пока не приводит к очевидному снижению затрат. 86% активно использующих ИИ отмечают ускорение разработки, при этом 62% не заметили изменений в расходах. Это говорит о том, что скорость и экономическая эффективность внедрения ИИ – разные показатели, и бизнесу еще предстоит оценить реальную отдачу от инвестиций в искусственный интеллект.

Возможности роста за счет импортозамещения снижаются. По оценкам опрошенных, российское ПО уже занимает около 50% в представленных ими рыночных сегментах. Теперь перед вендорами стоит следующая задача: закрепить достигнутые позиции и найти новые возможности для дальнейшего роста бизнеса.

Конкуренция среди российских разработчиков усиливается и становится более значимым риском для бизнеса. Участники опроса стали чаще называть конкуренцию риском снижения выручки: доля таких ответов выросла с 3% при прогнозе на 2026 г. до 14% на 2027 г. Сам по себе статус отечественного разработчика уже не гарантирует преимущества на рынке: все большее значение приобретают уникальность продукта и ценность для заказчика.

«Мы более 30 лет работаем с вендорами ПО и видим, как меняются условия развития их бизнеса и требования заказчиков. Результаты исследования укрепили нас во мнении, что многие разработчики находятся в непростой ситуации: продажи снижаются, а перспективы спроса остаются неопределенными. Внедрение ИИ не всегда приносит ожидаемое сокращение затрат. В условиях усиления конкуренции вендорам важно развивать свои ключевые компетенции, повышать эффективность, делать ставку на качество сервиса и принимать взвешенные решения о запуске и развитии продуктов на основе реальных данных», — сказал Михаил Чухломин, руководитель бизнес-направления Guardant.