Каждый пятый ИТ-специалист хотел бы повысить доход после повышения в должности

Больше половины ИТ-специалистов (57%) сообщили о росте доходов за последние 1,5 года. Из них как минимум каждый пятый хотел бы дополнительного повышения зарплаты. Об этом CNews сообщили представители Selecty.

Размер повышения напрямую влияет на количество специалистов, которые сохраняют амбиции по росту зарплаты. Среди тех, у кого зарплата выросла до 10%, достигли желаемого уровня 56%. Прибавка в 11-20% удовлетворяет две трети респондентов (59%), повышение на 21-40% и более — четырех из пяти ИТ-специалистов (80%). Об этом говорят результаты исследования ИТ-аутсорсинговой компании Selecty, в котором приняли участие 1745 специалистов, занятых в сфере ИТ.

Даже среди тех, у кого уровень заработной платы упал, от 17% до 42% остаются довольны зарплатой.

У 15% участников опроса зарплата выросла на 10%, у 17% — на 11–20%. Еще 15% сообщили о прибавке на 21–40%, каждому десятому (10%) зарплату повысили более чем на 40%. У 31% опрошенных заработок остался прежним, остальные (12%) сообщили о его снижении.

Ксения Шереметьева, операционный директор Selecty: «За годы активного роста ИТ-отрасли многие специалисты привыкли к регулярному пересмотру зарплат и росту, вне зависимости от влияния на реальные бизнес-показатели. Но сегодня работодатели продолжают активно пересматривать бюджеты, внедрять ИИ. Но далеко не все сотрудники в реальности ощутили эти изменения. Многие по инерции ожидают высокого роста доходов. При этом есть и те, кто остается удовлетворенным, даже несмотря на падение уровня зарплаты (от 17% до 42%)».

Размер повышения связан и с готовностью искать другую работу. Среди специалистов, чья зарплата выросла на 10%, 40% находятся в активном поиске. После прибавки на 11–20% таких 30%, на 21–40% — 25%, более 40% — 18%. Если зарплата за полтора года не изменилась, новую работу активно ищут 45% опрошенных.

Ксения Шереметьева, операционный директор Selecty: «Дефицит кадров перестал быть проблемой для всего ИТ-рынка, но высококлассные специалисты по-прежнему востребованы. Поэтому профессионалы с активной позицией и высоким уровнем амбиций реже переживают за свои карьерные перспективы. Они продолжают следить за рынком труда и сравнивать предложения работодателей, даже если недавно получили повышение зарплаты. Если на рынке появляется возможность перейти на более интересный проект, получить больше ответственности или существенно вырасти в зарплате, они готовы ее рассмотреть. При этом чем значительнее последнее повышение, тем меньше стимулов искать новую работу».