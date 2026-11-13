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МТС: югорские промышленные компании стали чаще инвестировать в видеоаналитику

МТС проанализировала ключевые тренды и востребованность видеоаналитики среди компаний Ханты-Мансийского автономного округа. По итогам 10 месяцев 2026 г. инвестиции в сервисы безопасности со стороны предприятий региона выросли в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самый высокий рост спроса на системы интеллектуального видеонаблюдения зафиксирован в крупном бизнесе в сфере добывающей промышленности. На ее долю пришлось около половины всех инвестиций, что существенно больше, чем в прошлом году. Второе место у перерабатывающей отрасли с долей вложений 35%. Замыкает тройку топ-сфер транспорт и логистика, а также госучреждения с долями 10% и 5% соответственно.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
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Технологическим трендом в интеллектуальном видеонаблюдении среди компаний, работающих в ХМАО, стала активная интеграция с облачными решениями, которые позволяют хранить, анализировать большой объем информации, а также создавать копии для защиты при сбоях или DDoS-атаках. Это позволяет промышленным компаниям в автоматическом режиме вести контроль опасных зон и средств индивидуальной защиты с применением нейросетей, которые непрерывно анализируют видеопоток с камер наблюдения. В этом году видеоаналитика стала чаще использоваться бизнесом для предотвращения краж. К примеру, на кустовых площадках крупной добывающей компании в Югре такое решение помогает фиксировать хищения, определяет номера машин, причастных к инцидентам.

«Рост спроса на видеоаналитику в Югре продиктован двумя главными приоритетами — заботой о безопасности людей и повышением эффективности расходов. Особенно это актуально для удаленных и разрозненных промышленных участков, когда сложно контролировать операционные процессы. При этом мы фиксируем потребность компаний комплексно подходить к этим задачам и внедрять решения под ключ. Цифровое решение позволяет не только контролировать соблюдение требований охраны труда на производстве, но и вовремя предотвращать риски, снижать травматизм и простои. В результате бизнес получает более безопасную рабочую среду, защищённый персонал и измеримую экономию ресурсов», — сказала директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Ольга Рябченко.

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