RuPost подтвердил лидерство в рейтинге корпоративных почтовых решений 2026 по версии CNews

Почтовая система RuPost компании «РуПост» (входит в «Группу Астра») заняла первое место в рейтинге корпоративных почтовых решений 2026 г., подготовленном аналитиками авторитетного ИТ-портала CNewsMarket. Впервые продукт занял высшую строчку в этом рейтинге в 2024 г., а затем повторил успех в 2025. Стабильно высокая оценка подтверждает лидерство RuPost среди представленных на российском рынке решений для корпоративной электронной почты.

Рейтинг CNewsMarket представляет собой сравнительное исследование российских почтовых решений для бизнеса. В 2026 г. аналитики оценивали продукты более чем по 70 параметрам, охватывающим четыре ключевых направления: функциональность, безопасность, отказоустойчивость и масштабирование, а также особенности инсталляции.

В блок функциональности вошли общие инструменты, возможности работы с электронной почтой и календарями, управление почтовыми процессами. При оценке безопасности учитывались защита соединений и доступа, контроль действий и событий, безопасность конфигурации, управление хранением и удалением писем, противодействие угрозам.

Отдельное внимание эксперты уделили устойчивости почтовой инфраструктуры: геораспределению, репликации и хранению данных, бесперебойной работе почтовых процессов, мониторингу, масштабированию и распределению нагрузки. Также оценивались варианты развёртывания, возможности обновления и миграции, инструменты переноса данных и условия тестирования решений.

Каждому параметру соответствовала определённая балльная оценка. Итоговые результаты рассчитывались путём суммирования набранных баллов: чем выше результат, тем более высокую позицию занимал продукт в рейтинге.

По итогам исследования 2026 г. RuPost получил 780 баллов и занял первое место. Вторую строчку рейтинга заняла VK WorkSpace от VK Tech с результатом 740 баллов. Третье место досталось CommuniGate Pro компании СБК, набравшему 735 баллов.

Таким образом, RuPost не только возглавил рейтинг, но и обеспечил заметный отрыв от ближайших участников. Результат отражает комплексный характер решения, которое объединяет инструменты корпоративной коммуникации, администрирования, защиты информации и обеспечения непрерывности работы почтовой инфраструктуры.

Среди значимых возможностей RuPost аналитики CNews отметили поддержку почты, календарей, менеджера задач и адресных книг, а также инструменты миграции с Microsoft Exchange и возможность параллельной работы с этой системой. Для повышения отказоустойчивости предусмотрен геораспределённый кластер. В версии 4.2.0 также появился резервный сайт, на который реплицируются данные почтовых ящиков и локальные настройки основной площадки.

В числе других возможностей продукта — сквозной поиск писем и отслеживание их доставки между площадками. Эти инструменты помогают организациям эффективнее управлять корпоративной перепиской и контролировать работу распределённой почтовой инфраструктуры.

Победа в рейтинге 2026 г. продолжает серию лидерства RuPost в исследованиях CNews: система занимала первое место в 2024 г. (936 баллов) и удержала первенство в 2025 г., набрав 665 баллов и опередив ближайших преследователей более чем на 60 баллов.

При этом важно учитывать, что в 2026 г. методика исследования была расширена: если в предыдущем рейтинге аналитики оценивали более 30 критериев, то в новом — более 70 параметров. В частности, более детально рассматривались возможности обеспечения информационной безопасности, геораспределения инфраструктуры, масштабирования и миграции. Поэтому результаты демонстрируют прежде всего сохранение лидерства продукта при более комплексном подходе к оценке корпоративных почтовых платформ.

«Корпоративная почта сегодня — гораздо больше, чем инструмент обмена письмами. Это критически важная инфраструктура, от которой зависят непрерывность бизнес-процессов, защищённость информации и эффективность работы целых организаций. RuPost является именно таким решением: надёжным, масштабируемым, удобным для администрирования и отвечающим самым серьёзным требованиям заказчиков. Особенно важно, что мы сохраняем лидерство третий год подряд, причём в этом году эксперты оценивали решения по значительно более широкому набору параметров. Это вдохновляет нашу команду двигаться дальше, задавать новые ориентиры для отрасли и доказывать, что российские технологии способны не просто успешно заменять зарубежные решения, но и формировать собственные стандарты качества», — отметил Илья Симонов, генеральный директор компании «РуПост».