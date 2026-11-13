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Сбербанк в 3 раза увеличил найм на направления, связанные с ИИ

За девять месяцев 2026 г. Сбербанк нанял почти в три раза больше специалистов по направлению работы с ИИ, чем за весь 2025 г. Одновременно компания развивает новые профессиональные роли и обучает работе с ИИ сотрудников, чьи профессии напрямую не связаны с технологиями. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Развитие ИИ формирует спрос на специалистов разных профилей — от ML-инженеров и ИИ-специалистов до экспертов по подготовке данных для обучения моделей. За девять месяцев 2026 г. Сбербанк нанял 279 специалистов на ML-направления, 95 — на другие ИИ-роли и 616 — на направление разметки данных.

Александр Исаков, старший управляющий директор, руководитель центра макроэкономических исследований Сбербанка: «Генеративный ИИ из экспериментальной технологии превращается в рабочий инструмент массовых профессий. Он берет на себя отдельные задачи: подготовку текстов, обработку данных, поиск информации. Ценность при этом смещается к тому, что автоматизировать сложнее: умению поставить задачу, проверить результат и взять на себя ответственность за решение. Поэтому ИИ дополняет труд специалиста и повышает отдачу от его квалификации. Отсюда и запрос: работодатели ищут не замену специалисту, а специалиста, который умеет работать с ИИ».

Таким образом, развитие ИИ формирует спрос не только на разработчиков и исследователей, но и на специалистов, которые обеспечивают создание и обучение интеллектуальных систем.

Растет и интерес соискателей к работе с искусственным интеллектом. В 2026 г. количество откликов на одну вакансию ML Engineer уровня Middle увеличилось почти в четыре раза, а уровня Senior — более чем в пять раз по сравнению с 2025 г.

При этом изменения затрагивают не только технологические команды. Сбербанк последовательно развивает ИИ-компетенции сотрудников массовых профессий. Базовое обучение работе с искусственным интеллектом прошли уже 47 тысяч сотрудников первой линии — около 40% ее численности.

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Сами сотрудники воспринимают ИИ прежде всего, как инструмент, дополняющий человеческую экспертизу. Согласно внутреннему исследованию, 86% сотрудников согласны, что ИИ может предлагать варианты решения рабочих вопросов, однако окончательное решение должно оставаться за человеком. Еще 67% спокойно относятся к возможности передачи части рабочих задач ИИ.

Схожие процессы идут на рынке труда в целом. По данным анализа вакансий, проведенного Центром макроэкономических исследований Сбербанка, в сентябре 2026 г. навыки работы с генеративным ИИ требовались в 4,7 тыс. вакансий — почти на 20% больше, чем годом ранее, и втрое больше, чем в начале 2025. Спрос при этом давно не ограничивается ИТ: семь из десяти профессий, где работодатели чаще всего ждут таких навыков, — нетехнические. Дизайнеры уступают по числу вакансий только программистам и опережают дата-сайентистов, далее следуют маркетологи, SMM-менеджеры и секретари. Работодатели называют в вакансиях и конкретные инструменты, и российские решения здесь среди лидеров: GigaChat входит в тройку самых упоминаемых больших языковых моделей, а Kandinsky в третьем квартале поднялся на четвертое место.



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