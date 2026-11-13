Специалисты и работодатели воспринимают ИИ как полезный инструмент для работы и трудоустройства

«Работа.ру» и «Нетология» изучили, как искусственный интеллект влияет на рабочую нагрузку, карьерное развитие и трудоустройство. Компании провели опросы соискателей и работодателей в сентябре–октябре 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Нетологии».

Отношение к ИИ в работе

К использованию ИИ в работе чаще всего относятся положительно или нейтрально — так ответили 82% участников опроса «Работа.ру». Из них 28% воспринимают ИИ как полезный инструмент, 27% скорее положительно, но с осторожностью, еще 27% сохраняют нейтральную позицию.

Негативное отношение к ИИ выражают 18% опрошенных: 8% оценивают применение искусственного интеллекта в работе скорее отрицательно и только 10% видят в нем угрозу. В целом преобладает умеренно‑позитивный настрой, что говорит о готовности воспринимать ИИ как рабочий инструмент при условии контроля и продуманного внедрения.

Большинство опрошенных (54%) уверены, что ИИ не сможет заменить их работу. Еще 26% допускают лишь частичную замену — то есть видят в ИИ помощника, а не преемника. В сумме более 80% респондентов не считают свою профессию полностью уязвимой для автоматизации. При этом 13% либо не определились с позицией, либо избегают темы. Это свидетельствует о необходимости образовательных материалов и обучающих программ, которые помогут разобраться в новых инструментах и их применимости на практике.

ИИ как инструмент экономии времени

Подавляющее большинство использующих нейросети в работе (73%) отмечают, что ИИ положительно влияет на рабочую нагрузку: либо значительно экономит время (32%), либо немного упрощает работу (41%). Лишь 9% сталкиваются с дополнительными задачами из‑за необходимости проверки результатов ИИ. 14% опрошенных ответили, что никак не влияет. В целом данные показывают: для основной массы специалистов ИИ — это инструмент, который снижает нагрузку, а не создает новые сложности.

Чаще всего ИИ используют для поиска и структурирования информации (56%) — это базовая, трудоемкая задача, где инструмент дает ощутимую экономию времени. На втором месте — написание и редактирование текстов (49%), на третьем — переводы (34%) и анализ данных (39%). Создание презентаций и визуалов пока делегируют реже (16%).

«ИИ сегодня — это не замена людей, а их усилитель. Более половины российских компаний за последние годы существенно оптимизировали расходы, передав рутинные задачи алгоритмам и сохранив за сотрудниками стратегические функции. По данным «Работа.ру», до трети рабочего времени уходит на повторяющиеся операции, поэтому бизнес ищет способы разгрузить команды без потери качества и сокращений. Решением стала платформа готовых ИИ-агентов от «Работа.ру» и Evo AI. Инструменты помогают высвободить до 30% времени команд, автоматизируя типовые процессы — от продаж и поддержки до аналитики. Главный эффект — не увольнения, а перераспределение ресурсов: агенты берут на себя рутину, а люди фокусируются на задачах, требующих экспертизы и человеческого суждения. В условиях кадрового дефицита это позволяет компаниям получать больше результатов теми же силами», — отметил Александр Ветерков, заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру».

ИИ как необходимый навык и инструмент трудоустройства

Владение ИИ сегодня становится преимуществом и при устройстве на работу, а для части должностей является критически важным. По данным опроса «Нетологии», 22% компаний важно наличие у кандидата навыков работы с ИИ-инструментами при найме. Наиболее часто их ожидают от топ-менеджеров, руководителей высшего звена и специалистов в сфере ИТ (разработчиков, аналитиков и поддержки). Это критически важно для 36% компаний, а около половины отмечают ИИ-навыки как преимущество для перечисленных позиций. Желательно владение нейросетями преимущественно для руководителей среднего звена, инженерно-технических специалистов, менеджеров по продажам, специалистов в сфере маркетинга, финансов и других функциональных областях. Такие ожидания у 53–56% компаний в зависимости от роли.

При этом работодатели делают акцент на прикладных, практико‑ориентированных навыках. Согласно опросу «Работа.ру», ключевое ожидание компаний — умение готовить с помощью ИИ тексты, презентации и отчеты (43%). Также важны профессиональное применение ИИ‑инструментов (29%), поиск и анализ информации через ИИ (29%) и безопасная работа с данными (29%). Умение формулировать запросы и оценивать точность результатов отмечали реже (по 14%), а фундаментальные знания об устройстве нейросетей почти не интересуют (1%). Это говорит о том, что для рынка эти навыки уже скорее считаются базой, а умение эффективно и безопасно встраивать ИИ в рабочие процессы важнее, чем разбираться в его внутренней логике.

«Сегодня потребность в специалистах, владеющих навыками ИИ, растет. Значительно вырос и запрос на обучение этим навыкам. В «Нетологии» это уже более 80 курсов разных направлений с модулями по нейросетям или отдельных программ. Осваивают их специалисты из ИТ, маркетинга, креативных индустрий, здоровья и, конечно, руководители разного уровня. Причем специалисты применяют ИИ не только в профессиональной деятельности. Нейросети встраиваются во всю цепочку карьерного цикла вплоть до трудоустройства», — сказала Анна Шуликина, руководитель программ дополнительного профессионального образования в «Нетологии».

Об исследованиях

В опросе «Работа.ру» приняли участие 3200 респондентов в возрасте старше 18 лет из всех регионов России и более 100 представителей компаний (руководители, HR-директора, рекрутеры, HR-специалисты). Опросы проводились в октябре 2026 г.

В исследовании «Нетологии» приняли участие 789 представителей компаний, ответственных за найм и обучение сотрудников. Опрос проведен в сентябре 2026 г.