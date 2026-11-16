«Сбер2В» добавила расчет доходности по тендеру в «Кабинет участника торгов»

на платформе автоматизации бизнес-процессов (ранее SberCRM). Искусственный интеллект анализирует техническое задание и быстро составляет список необходимых товаров и услуг для реализации тендера. Сервис упрощает подготовку к тендерам по 44-ФЗ, опубликованным на сайте zakupki.gov. Об этом CNews сообщили представители «Сбер2В».

Расчет доходности по тендеру позволяет быстро найти тендер по фильтрам, сопоставить позиции тендера со своими, учесть дополнительные расходы (например, логистику, банковские гарантии и упаковку) и посчитать маржинальность. Инструмент позволяет значительно сэкономить время на оценке рентабельности тендера.

C помощью нового сервиса на платформе автоматизации бизнес-процессов «Сбер2В» пользователь может найти ключевую информацию по тендеру ориентировочно за 15 минут, рассчитать рентабельность участия за 30 минут, подобрать поставщиков закупаемых товаров за 1 час и получить персональные предложения по банковским гарантиям для тендеров примерно за 30 минут (пПо данным проектного офиса «Сбер2В»).

Оформить банковскую гарантию можно напрямую в карточке тендера в «Кабинете участника торгов» на платформе. Все необходимые инструменты для полного цикла работы с тендерами доступны в одном интерфейсе, переходить на другие сайты или посещать банк для оформления гарантии не требуется.

Для представителей малого и среднего бизнеса расчет доходности по тендеру – это готовый инструмент для участия в государственных и коммерческих торгах. Пользователи могут настраивать фильтры под свой профиль и получать актуальные списки госзакупок и коммерческих предложений. Подходящие тендеры можно добавить в систему в один клик — вся информация по лотам, заказчикам и процедуре подтягивается автоматически.

Приложение «Кабинет участника торгов» можно установить в маркетплейсе платформы автоматизации бизнес-процессов «Сбер2В». Также оно доступно в интернет-банке «СберБизнес».