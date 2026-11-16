Консалтинговое агентство iKS-Consulting и дистрибьютор услуг colocation 3data представили результаты очередного ежеквартального ценового исследования и новое значение индекса цен на услугу colocation в агломерациях «Москва» и «Санкт-Петербург». Об этом CNews сообщили представители 3data.

Как показало исследование iKS-Consulting, проведенное осенью 2026 г., московский рынок коммерческих ЦОД продолжает демонстрировать ускорение роста стоимости размещения оборудования. В отчетном периоде 2026 г. средневзвешенная стоимость размещения оборудования в коммерческих ЦОДах Москвы увеличилась на 9,5% по сравнению с предыдущим кварталом и достигла 187 тыс. руб. за стойку в месяц. По сравнению с III кварталом 2025 года рост достиг 19,3%.

В Санкт-Петербурге после резкого повышения цен во II квартале стоимость размещения стабилизировалась на уровне 138 тыс. руб. за стойку в месяц. При этом по сравнению с III кварталом 2025 года показатель вырос на 27,5%.

Таким образом, ценовая динамика двух крупнейших российских рынков коммерческих ЦОД заметно различается. В Москве продолжается повышение стоимости размещения оборудования, тогда как в Санкт-Петербурге после существенного роста сформировался период относительной ценовой стабильности.

До конца 2026 г. предпосылки для дальнейшего повышения цен на услуги колокации сохраняются. Однако темпы роста будут зависеть от доступности свободных мощностей, тарифной политики операторов и структуры предложения. В Москве вероятность дальнейшего повышения цен представляется более высокой, тогда как в Санкт-Петербурге возможно сохранение достигнутого уровня с умеренной корректировкой.

Дефицит мощностей коммерческих ЦОДов приобретает новое измерение: наряду с растущим рыночным спросом на доступность инфраструктуры начинают влиять потребности аварийного резервирования и новые регуляторные требования.

Дополнительным фактором, способным повлиять на ценовую динамику рынка колокации в IV квартале 2026 г., стали октябрьские атаки БПЛА на объекты цифровой инфраструктуры и последовавшее перераспределение вычислительных нагрузок. Подобные события повышают спрос на географически распределённую инфраструктуру и резервные мощности, усиливая конкуренцию за ограниченное предложение на коммерческом рынке.

Еще одним фактором неопределённости стал указ президента России от 2 ноября 2026 г., предусматривающий резервирование 10% площадей и мощностей негосударственных ЦОДов для обеспечения бесперебойной работы российских информационных ресурсов.

Это указ создает особый режим использования части инфраструктуры. Для операторов это может означать ограничение возможности заключать долгосрочные договоры размещения с гарантированным предоставлением ресурсов.

По оценке iKS-Consulting, на конец 2025 г. российский рынок коммерческих ЦОДов насчитывал 85,8 тыс. стойко-мест. В пересчете на этот объём норматив в 10% эквивалентен примерно 8,6 тыс. стойко-мест. При этом резервирование не означает их немедленного вывода из коммерческого оборота: зарезервированные мощности могут продолжать использоваться до принятия соответствующего решения уполномоченной подкомиссии. При высокой загрузке ЦОДов даже относительно небольшой норматив резервирования способен существенно сократить предложение, доступное для новых коммерческих заказчиков.

Влияние новых требований на рынок будет зависеть от механизма формирования резерва. В условиях высокой загрузки коммерческих ЦОДов необходимость выделения дополнительных свободных мощностей может усилить существующий дефицит предложения и создать предпосылки для дальнейшего повышения цен.

Новые требования к резервированию мощностей могут изменить не только объём доступного предложения на рынке коммерческих ЦОДов, но и принципы его ценообразования. В условиях, когда часть мощностей должна быть готова к предоставлению по решению государства в течение суток, возрастает ценность ресурсов с гарантированным долгосрочным размещением. В результате дополнительное ценовое давление может возникнуть прежде всего в сегменте мощностей, не подверженных риску срочного перераспределения.

Таким образом, эффект резервирования может проявиться не только в сокращении коммерчески доступного предложения, но и в повышении стоимости гарантий непрерывности размещения оборудования.

Индекс 3data Colocation Index (3DCI) отражает ежеквартальную динамику цен на базовую услугу colocation и косвенно характеризует баланс спроса и предложения на рынке коммерческих дата-центров. Под базовой услугой понимается предоставление места в дата-центре для размещения стандартной серверной стойки с электропитанием (до 5 кВт), включая стойку 42U и два однофазных вертикальных блока PDU. Индекс рассчитывается на основе регулярного мониторинга цен iKS-Consulting совместно с 3data с использованием стандартной статистической методологии.