Компания «Инка 4.0» объявила о запуске подписочной модели лицензирования одноименной платформы для разработки бизнес-приложений и MES-систем. Теперь заказчики могут оплачивать использование платформы помесячно, а не приобретать бессрочную лицензию единовременно. Бессрочные лицензии при этом остаются доступны для заказчиков.

Основу платформы «Инка 4.0» составляет промышленный фреймворк «Инка». В его состав входит ядро с готовым инструментарием и шина данных, через которую компоненты интегрируются и согласованно обмениваются информацией. Среду разработки дополняет набор базовых функциональных модулей для построения MES на промышленных предприятиях. Платформа построена на совместимых между собой микросервисах, что позволяет ускорить создание и внедрение MES-систем, а также сократить затраты на интеграцию с другими системами.

Решение о создании нового формата лицензирования в компании «Инка 4.0» было принято ввиду соответствующих запросов заказчиков. Покупка бессрочной лицензии требует существенных единовременных вложений, которые предприятия заранее закладывают в план капитальных затрат (CAPEX).

Подписку можно оплачивать из средств, предусмотренных на текущий финансовый год, и распределять расходы по периодам. Минимальный срок подписки составляет один месяц, оплата производится авансом. Помимо лицензии, заказчик приобретает обязательную техническую поддержку.

Состав лицензии по подписке повторяет базовую комплектацию бессрочной лицензии и включает одну производственную установку, по одной установке для разработки и тестирования, а также возможность подключить до десяти функциональных модулей. Лицензии на сами модули приобретаются отдельно. Кроме того, в подписку входит обновление приобретенного компонента платформы до последней версии.

Приобрести подписку в дополнение к бессрочной лицензии могут в том числе действующие заказчики. Новый формат может потребоваться при им масштабировании, например, для запуска дополнительного проекта или расширения набора используемых компонентов.

В отличие от бессрочной лицензии, подписка действует только в оплаченный период. Если она не продлевается, разработанное на платформе приложение и его исходный код остаются у разработчика приложения.

«Решение о цифровизации производства на предприятии обычно привязано к циклу инвестиционного планирования, поэтому даже готовый проект может ждать следующего года, пока под него не заложат средства. Подписка отделяет старт проекта от этого цикла. Предприятие может запустить систему на одном участке в текущем году, а решение о масштабировании и выборе модели лицензирования принимать уже с учетом результатов. Для систем, которые предприятие планирует использовать долгие годы, бессрочная лицензия по-прежнему остается наиболее понятным вариантом, поэтому эта модель также сохранена», – сказал генеральный директор компании «Инка 4.0» Павел Калякин.