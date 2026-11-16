Российская платформа Proceset компании «Инфомаксимум» подтвердила лидерские позиции на отечественном рынке процессной аналитики по результатам независимого исследования «Process Mining. Круг Громова 2026». Эксперты отметили функциональность, высокий уровень технологической зрелости решения, его готовность к промышленной эксплуатации и использованию бизнесом для перехода к модели, где искусственный интеллект встроен в операционный контур компании (AI-Native).

Исследование, подготовленное независимым аналитическим центром «Круги Громова», охватило семь программных продуктов от отечественных вендоров. Эксперты оценили решения по 327 критериям, объединенным в 51 подгруппу. Анализ включал функциональные возможности, технические характеристики, инструменты искусственного интеллекта, автоматизацию, безопасность, масштабируемость и готовность продуктов к промышленной эксплуатации. При этом учитывались не только заявленные возможности, но и степень их фактической реализации и документального подтверждения.

Proceset получил 100 баллов из 100 во всех подгруппах критериев. Платформа продемонстрировала максимальные показатели как в базовых инструментах аналитики процессов (Process Mining) и аналитики операций (Task Mining), так и в расширенных сценариях анализа, прогнозирования, мониторинга и автоматизации бизнес-процессов.

Отдельное внимание авторы исследования уделили возможностям Proceset для перехода компаний к AI-Native-модели, в которой искусственный интеллект становится неотъемлемой частью операционной деятельности компании.

Как отмечают эксперты, Proceset формирует технологическую основу для такого перехода за счет объединения Process Mining, Task Mining, мультипроцессной аналитики, и автоматизации с помощью искусственного интеллекта в едином контуре. Платформа позволяет исследовать фактическое выполнение процессов, выявлять перспективные сценарии применения ИИ, рассчитывать экономический эффект и переходить к реализации изменений с последующим контролем результатов. Такой подход обеспечивает системное внедрение искусственного интеллекта на уровне всей компании вместо автоматизации отдельных операций.

«Бизнесу при внедрении ИИ важно понимать, где его применение действительно принесет результат и как этот результат измерить. Мы развиваем Proceset как единую систему, в которой анализ процессов становится основой для принятия решений, а искусственный интеллект помогает реализовывать изменения. Именно в этом мы видим путь к AI-Native, когда искусственный интеллект встроен в операционную модель компании и работает на достижение конкретных показателей эффективности, — отметил Александр Бочкин, генеральный директор Инфомаксимум.