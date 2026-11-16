Компания Staq, специализирующаяся на цифровизации бизнеса, изучила динамику внедрений MES-решений в российских компаниях по итогам III квартала 2026 г. В ходе анализа эксперты Staq обнаружили, что объем внедрений MES-решений в отечественных компаниях в III квартале 2026 г. вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения, в 2025 г. объем внедрений MES-решений на российском рынке увеличился на 7% по сравнению с 2024 г. Можно сделать вывод, что в 2026 г рост в этой области продолжается, хоть и умеренными темпами. Для анализа были использованы данные клиентов Staq. Об этом CNews сообщил представитель Staq.

Аналитики Staq считают, что рост внедрений MES-решений в России вызван рядом причин. Прежде всего, на ситуацию повлияло импортозамещение – после ухода зарубежных вендоров российским предприятиям нужно было срочно найти замену иностранным решениям, что дало значительный толчок отечественному рынку, и эффект от этого события наблюдается до сих пор. Помимо этого, большой объем внедрений в III квартале 2026 г. связан с крупными проектам, запущенными в конце 2025 г. – начале 2026 г. Подобные проекты имеют длительный цикл реализации и продолжались в III квартале этого года. Еще одной важной причиной является активная цифровизация предприятий ведущих индустрий в России, особенно промышленности. MES-системы помогают оптимизировать бизнес-процессы и повышать эффективность деятельности организаций.

В рамках исследования специалисты Staq также проанализировали данные, связанные с использованием MES-решений в ряде ключевых отраслей в России и выявили индустрии, где рост внедрений подобных решений был особенно заметен. По результатам анализа, в III квартале 2026 г. объем внедрений MES-систем повысился на 11% в сфере машиностроения, на 8% в энергетической отрасли и на 6% в нефтяной отрасли по сравнению с III кварталом 2025 г. В других индустриях наблюдались более скромные показатели роста. В сфере розничной торговли количество внедрений MES-решений увеличилось на 5%, в финансовых организациях на 4%, а в логистической отрасли только на 3%. Платформа Staq объединяет функциональность уровня MES с инструментами управления эксплуатационными и сервисными процессами. Для ритейла, финансового сектора и логистической отрасли приведенные показатели относятся к внедрениям платформенных решений для автоматизации соответствующих отраслевых задач.

Эксперты Staq ожидают, что в IV квартале 2026 г. уровень роста внедрений подобных решений в России сохранится на уровне 10%. Рынок MES-решений будет демонстрировать в России устойчивый рост в конце 2026 г., хотя в данный момент на рынке наблюдается избыток предложений. Наибольший рост объема внедрений будет наблюдаться в промышленной отрасли и энергетическом секторе.

«Импортозамещение продолжает поддерживать спрос на MES, а долгосрочную потребность в таких решениях формирует задача повышения эффективности производства. Предприятиям важно видеть фактическое выполнение производственных заданий, выявлять причины потерь и своевременно реагировать на отклонения. Как разработчик мы считаем, что для этого MES должна связывать данные оборудования, действия сотрудников и действующие корпоративные системы в единый процесс управления. Задача вендора – обеспечить такую интеграцию и возможность поэтапного развития решения с учётом специфики предприятия. Проекты этого уровня требуют времени, поэтому умеренный рост внедрений закономерен. Их результат следует оценивать по измеримым изменениям в работе производства: сокращению простоев, соблюдению сроков и повышению эффективности использования ресурсов», – отметил Евгений Гусев, генеральный директор Staq.