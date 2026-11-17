ИТ-компания «Биатех» выступает индустриальным партнёром федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Вместе с университетом «Иннополис» «Биатех» развивает программы подготовки специалистов топ-уровня в сфере информационных технологий. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Проект предполагает интеграцию индустриальных кейсов в образовательные программы высших учебных заведений. В университете «Иннополис» студенты уже с первого курса решают промышленные задачи, а эксперты ИТ-компаний выступают наставниками будущих специалистов и делятся с ними профессиональной экспертизой.

Так, например, в рамках семинаров «Биатех» предложил студентам профиля «Инженерия информационных систем» задачу по маршрутизации двух типов объектов одновременно: транспорта и грузчиков. Цель — разработать решение, которое будет лучше baseline-варианта (эталона, основы для дальнейшей работы). Отличие от типовой постановки Vehicle Routing Problem (VRP — классическая задача комбинаторной оптимизации, которая предполагает поиск рациональных маршрутов для парка транспортных средств) в том, что для решения требуется инженерный и математический подход с построением индивидуальной стратегии алгоритмизации.

Проект был максимально приближен к индустриальному кейсу. «Биатех» представил интересы бизнес-заказчика. Студенты ИТ-вуза сформировали команды и самостоятельно распределили между собой роли аналитиков, бэкенд- и фронтенд-разработчиков, алгоритмистов-математиков и технических писателей. Команды прошли полный цикл разработки: от согласования требований и формирования пользовательских историй (user stories) до реализации функций, оценки промежуточных результатов и финальных испытаний.

Учащиеся глубоко погрузились в предметную область направлений «Исследования операций» и «Теория оптимизации» и успешно преодолели порог эталона. Одна из команд дополнительно создала интерфейс с визуализацией маршрутов.

«Студенты университета «Иннополис» отметили, что разработка алгоритма для решения задачи маршрутизации транспортных средств выделилась на фоне стандартных проектов вроде сайтов или игр. Чёткое техническое задание с понятной практической ценностью проекта мотивировало их выходить за рамки учебников, а обратная связь с подсказками нашего инженера позволяла вовремя корректировать направления работы. Мы увидели вовлечённых студентов, полных энтузиазма. И наша задача — поддерживать их интерес к развитию в профессии и делиться опытом в процессе решения кейсов, у которых есть измеримый эффект», — отметил Олег Неборский, директор по продуктовому развитию «Биатех».

Взаимодействуя с вузами, ИТ-компания разрабатывает и актуализирует учебные программы (включая дисциплины по «1С», бизнес информатике и системному анализу), организует производственную практику и предоставляет студентам доступ к реальным проектам и технологиям компании. Выпускник каждого вуза-партнёра получает возможность дальнейшего трудоустройства в «Биатех».