Cloud.ru создаст ролевую сертификацию для ИТ-специалистов в области облачных технологий. Система проверки знаний будет разработана до конца 2026 г. по регламенту Национальной системы добровольной сертификации ИТ-специалистов, утвержденному Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ, входят VK, 1C, Softline, IBS и др.). Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Сведения о полученном сертификате планируется отражать на государственной платформе «Работа в России», что позволит работодателям оперативно проверять достоверность и актуальность навыков кандидата.

Cloud.ru вступил в Совет по развитию сертификации ИТ-специалистов АПКИТ и в качестве его участника займется разработкой ролевой сертификации «Облачные технологии. Базовый уровень». Преимущество ролевой сертификации в том, что она шире уже действующих вендорских сертификаций. Разработанная Cloud.ru сертификация является вендор-нейтральной и подтверждает не уровень владения продуктом конкретной компании, а компетенции специалистов по профессиональным ролям в ИТ.

Перечень ролей охватывает весь цикл разработки и поддержки ИТ-решений и включает десятки профессий — от прикладных до управленческих. Среди них, например, «Аналитика и архитектура» (бизнес-аналитик, системный аналитик, системный архитектор), «Разработка приложений» (UI/UX-дизайнер, фронтенд- и бэкенд-разработчик), «Информационная безопасность» (аналитик ИБ, инженер по сетевой безопасности, DevSecOps-инженер).

Разработанная Cloud.ru сертификация станет первой на рынке, ориентированной именно на облачные технологии. Прохождение сертификации планируется в формате теста из 60 вопросов в случайном порядке с вариантами ответов. Экзамен направлен на проверку базовых знаний об облачном сегменте: экономики облачных вычислений (CAPEX/OPEX, TCO), законов и стандартов, работе виртуальных машин, систем хранения данных, сетей и др. Выданный специалисту сертификат получит знак соответствия Национальной Системе добровольной сертификации (СДС) АПКИТ.

«В условиях трансформации российского ИТ-рынка и ухода зарубежных вендоров формирование национальной культуры сертификации стало важной задачей для ИТ-отрасли. Совет при АПКИТ объединяет ведущих экспертов рынка, представителей крупных ИТ-компаний и образовательных учреждений. Их опыт и рекомендации помогут нам разрабатывать сертификационные программы, которые будут соответствовать актуальным требованиям рынка и международным стандартам», — сказала Татьяна Шабалина, директор по маркетингу Cloud.ru.

Совет по развитию сертификации ИТ-специалистов — это специализированный орган внутри АПКИТ, созданный для формирования единой и признанной рынком системы оценки компетенций ИТ-кадров. В него вошли представители ведущих отраслевых ассоциаций (РУССОФТ, АРПП «Отечественный софт» и др.), институтов развития, крупнейших ИТ-компаний и образовательных подразделений корпораций.