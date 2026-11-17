МТС объявила о подтверждении рейтинговым агентством «Эксперт РА» рейтинга кредитоспособности компании на уровне ruAAA со стабильным прогнозом.

«Эксперт РА» отмечает в сообщении основные показатели МТС по состоянию на отчетную дату, повлиявшие на сохранение рейтинга:

Высокая оценка риск-профиля отрасли. Устойчивость к внешним шокам, в рамках оценки риск-профиля отрасли, в которой работает группа, рассматривается как высокая ввиду постоянной востребованности услуг связи среди населения, ростом проникновения информационных технологий и прочих цифровых услуг.

Сильные рыночные и конкурентные позиции. МТС сохраняет лидерство на рынке мобильной связи и демонстрирует положительные результаты построения продуктовой экосистемы, объединяющей различные информационные сервисы и платформы на базе телеком-бизнеса. Во втором квартале 2026 года рост абонентов, пользующихся конвергентными предложениями, составил 20%. В результате подключения пользователей к дополнительным услугам обеспечивается устойчивость клиентской базы. Агентство положительно отмечает достаточную обеспеченность компании в телекоммуникационном оборудовании для развития и модернизации сети. Агентство отмечает, что МТС участвует в инициативах по развитию отечественного телеком-оборудования. В сентябре 2026 г. МТС и «Иртея» впервые в России продемонстрировали работу отечественной базовой станции 5G.

Комфортная долговая нагрузка при средней процентной нагрузке. В среднесрочной перспективе агентство ожидает улучшения показателей долговой и процентной нагрузок группы в результате постепенного роста EBITDA, сокращения капитальных затрат, а также сокращения кредитного портфеля и процентных расходов вследствие уменьшения ключевой ставки ЦБ.

Высокий уровень ликвидности. Операционный денежный поток вместе с денежными средствами, ликвидными активами и доступными кредитными линиями достаточен для покрытия процентных расходов, предстоящих погашений, капитальных затрат и дивидендных выплат. МТС продолжит инвестировать средства в модернизацию и развитие сети, в том числе, 5G, а также в развитие смежных направлений. Для компании также характерна высокая качественная оценка ликвидности ввиду отсутствия зависимости от крупнейших кредиторов, широких возможностей рефинансирования долга, предсказуемости дивидендных выплат, соблюдения финансовых ковенантов и консервативной политики размещения свободных денежных средств.

Низкий уровень корпоративных рисков обусловлен функционированием совета директоров, состоящего из девяти человек, пять из которых являются независимыми директорами. Агентство отмечает высокое качество стратегического планирования и высокий уровень информационной прозрачности МТС. На сайте компании раскрывается годовая и промежуточная консолидированная отчетность по МСФО, а также прочая информация, не являющейся обязательной к раскрытию. Качество риск-менеджмента оценивается на максимальном уровне.

«Высший рейтинг кредитоспособности – это знак качества кредитного профиля и подтверждение финансовой устойчивости МТС. Компания эффективно управляет ликвидностью, что является ключевым приоритетом финансовой политики особенно в условиях высокой ключевой ставки. Рост доходов, технологическое лидерство, крупнейшая клиентская база на рынке телекома, предсказуемость дивидендных выплат и высокий уровень ликвидности являются конкурентными преимуществами МТС. Эти факторы формируют доверие к компании со стороны аналитиков и инвесторов, а сегодня они нашли отражение в высшей оценке кредитоспособности одного из крупнейших российских рейтинговых агентств», – сказал директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Николай Соколовский.