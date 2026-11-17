Директором «МегаФона» в Свердловской области назначен Андрей Перагов, за его плечами более чем 20-летний опыт работы в сфере телекома. Основными задачами нового топ-менеджера станут укрепление технологического лидерства, эффективное развитие каналов дистрибуции объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota, а также улучшение клиентского опыта. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новый руководитель также сосредоточится на наращивании клиентской базы и расширении цифровых проектов в партнерстве с бизнесом и государственными структурами.

«Свердловская область — крупнейший субъект страны, где сосредоточено множество компаний и промышленных предприятий различных отраслей. Регион также традиционно выступает местом проведения событий международного уровня и внедрения инновационных инфраструктурных проектов. Так, именно Екатеринбург вошел в число первых городов страны, где «МегаФон» запустил сеть 5G. Это накладывает особую ответственность и ставит перед нами амбициозные задачи — придать новый импульс технологическому развитию компании, вывести взаимоотношения с клиентами на качественно новый уровень сервиса и укрепить партнерство с предприятиями в сфере внедрения цифровых решений. Уверен, что внушительный опыт работы в телекоме и лидерские качества Андрея, а также профессиональная команда в регионе позволят достичь самых высоких бизнес результатов», — отметил директор по региональному развитию «МегаФона» в Центре и на Урале Михаил Молотков.

Андрей Перагов окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения. Он имеет более чем 20-летний опыт в телеком-отрасли, 18 из которых — на руководящих должностях.

«Рынок телекома активно развивается, и наша задача — совершенствовать наши цифровые продукты, чтобы предлагать клиентам наиболее технологичные сервисы и оптимальные решения под задачи бизнеса. Помимо этого, мы продолжим развивать телеком-инфраструктуру, чтобы обеспечить для наших абонентов устойчивый сигнал и высокие скорости мобильного интернета», — сказал Андрей Перагов, директор «МегаФона» в Свердловской области.