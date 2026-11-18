По результатам исследования «Контур.Эгиды» и Staffcop «ИБ на пороге 2027 года», 27% ИБ-специалистов назвали применение искусственного интеллекта в средствах защиты переоцененным трендом. При этом 34% считают, что атаки с использованием ИИ в 2026 г. развивались быстрее и масштабнее, чем ожидалось. Еще 44% полагают, что в 2027 г. требования информационной безопасности будут сильнее всего влиять на внедрение ИИ в компаниях. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Искусственный интеллект оказался одной из наиболее неоднозначных тем исследования. Помимо ИИ в средствах защиты, среди переоценённых тенденций участники называли импортозамещение как гарантию безопасности (19%), ИИ-атаки (10%) и экосистемы одного вендора (10%). В то же время четверть опрошенных (25%) ожидают, что применение ИИ злоумышленниками будет одним из основных факторов, влияющих на ИБ-приоритеты и бюджеты в 2027 г. Наиболее часто в этом вопросе выбирали требования регуляторов (40%).

На фоне технологических изменений участники также отмечают финансовые ограничения. Главным сюрпризом 2026 г. для 36% респондентов стало более сильное, чем они ожидали, сокращение бюджетов на информационную безопасность. При этом прогнозы заказчиков и поставщиков на следующий год расходятся: среди представителей компаний-заказчиков 40% ожидают увеличения бюджета на ИБ, 22% — сокращения. Среди поставщиков и других участников 40% прогнозируют сокращение бюджетов своих клиентов, а 26% — рост.

Если финансирование ИБ сократится на треть, участники опроса прежде всего стремились бы сохранить команду специалистов (58%) и мониторинг безопасности, включая SOC (48%). Резервное копирование и восстановление выбрали 25%, защиту веб-сервисов — 23%, защиту учетных записей и доступа — 17%. Среди заказчиков, ожидающих сокращения бюджета, команду ИБ выбрали 19 из 24 человек (79%), а среди прогнозирующих рост — 24 из 42 (57%). Это сравнение небольших групп и не характеризует рынок в целом.

При этом громкие кибератаки не всегда приводили к выделению новых средств на защиту. Дополнительное финансирование после резонансных инцидентов отметили 7% участников опроса, еще 20% сообщили об ускорении внедрения проектов в области ИБ в рамках текущего бюджета. Столько же указали, что руководство запросило отчёт о готовности или организовало учения. Каждый четвертый участник (24%) считает, что диалогу ИБ с бизнесом мешает восприятие безопасности как препятствия для проектов; 31% указали на разницу технического и финансового языка.

Среди причин смены уже внедренного ИБ-решения участники чаще всего называли прекращение развития продукта производителем (33%), инцидент из-за его недоработки (26%) и изменение ИТ-инфраструктуры компании (23%). Возможность сэкономить более 30% выбрали 17%.

Юрий Драченин, эксперт «Контур.Эгиды» и Staffcop: «Одна из главных сложностей информационной безопасности заключается в том, что бизнесу приходится обосновывать расходы на предотвращение событий, которые могут никогда не произойти. Если компания несколько лет не сталкивается с инцидентами, у руководства закономерно возникает вопрос: насколько оправданы дальнейшие вложения в защиту? При этом отсутствие инцидентов само по себе не означает, что расходы были напрасными. Похожая ситуация складывается и при выборе ИБ-решений. Даже существенная экономия не всегда становится достаточным основанием для смены поставщика. Переход на новый продукт требует времени на внедрение, обучение специалистов и перестройку процессов. Кроме того, возникают риски ошибок и временного снижения эффективности защиты. Поэтому компании зачастую предпочитают сохранять уже работающие решения, если действующий поставщик не допускает серьезных ошибок и продолжает развивать продукт. Особенно это касается сложных систем, глубоко интегрированных в ИТ-инфраструктуру».

Исследование проведено 27–28 октября 2026 г. Основная аудитория опроса — руководители и специалисты в области информационной безопасности. Всего опрошено 203 человека: 107 представителей компаний-заказчиков, 84 представителя поставщиков решений и услуг ИБ и 12 участников других категорий.