Компания BITL, специализирующаяся на организации инвестиционных раундов для малого и среднего бизнеса, приобрела юридическое лицо АО «Раундс» вместе с принадлежащей ему лицензией инвестиционной платформы. При этом сам бренд Rounds и доменное имя остаются в собственности АО «ОТС-Платформа» (прежних владельцев инвестплатформы). Об этом CNews сообщили представители BITL.

Сделка состоялась в октябре 2026 г. BITL планирует перенести на приобретенную лицензию платформу свою инфраструктуру и под собственным брендом проводить на ней инвестиционные сделки в формате pre-IPO, займов и других инструментов привлечения капитала.

BITL сопровождает компании на всех этапах подготовки к привлечению инвестиций и организации раундов. Организатор работает с компаниями из производственного и потребительского секторов, ресторанного и гостиничного бизнеса, спортивной инфраструктуры и технологической отрасли. В фокусе — действующий бизнес с подтвержденной бизнес-моделью, потенциалом масштабирования и четкой продуктовой ценностью для аудитории.

Среди кейсов BITL — раунды Meat_Coin на 170 млн руб., «ХСкаут» на 450 млн руб., Visiology на 200 млн руб. и «Самолет Плюс» на 825 млн руб., а на платформе Rounds при участии организатора проходили размещения «Бери Заряд» на 750 млн руб., Osnova Tech и РБТ.

BITL имеет опыт сотрудничества с Rounds, Zorko, «Потоком», Lender Invest и другими инвестиционными платформами по техническому сопровождению размещений. Приобретение собственной лицензии станет завершающим звеном в ее бизнес-процессах и позволит организатору проводить сделки на собственной платформе.

Теперь команда сможет обеспечить полный цикл инвестиционных размещений — готовить бизнес к выходу на инвестиционный рынок, структурировать сделки, привлекать инвесторов и проводить размещения на платформе, включая прием денежных средств.

Для эмитентов это упростит координацию всех участников и этапов раунда, а также откроет доступ к базе из более чем 60 тыс. пользователей. Для инвесторов участие в раундах BITL тоже станет удобнее. Новые сделки будут постепенно собираться на одной платформе, где можно изучать предложения, знакомиться с документами и участвовать в размещениях. Это избавит от необходимости регистрироваться на разных площадках и отслеживать условия каждого раунда в нескольких источниках.

Павел Буров, управляющий партнер BITL: «До сих пор мы занимались подготовкой компаний к привлечению капитала и организацией инвестиционных раундов, используя инфраструктуру сторонних площадок. Приобретение лицензии на деятельность инвестиционной платформы позволит нам замкнуть эту цепочку, а также получить новые возможности для развития инвестиционных инструментов и адаптации инфраструктуры под задачи бизнеса и инвесторов. Собственная инвестиционная платформа стала одним из этапов на пути к нашей большой цели — трансформации в инвестиционный банк для компаний роста. Для этого мы работаем и по другим направлениям, в их числе — создание собственного брокера».

За пять лет через Rounds прошло более 30 инвестиционных раундов на общую сумму свыше 2,5 млрд руб., наиболее известными стали «Бери Заряд» и CarMoney. О прекращении деятельности платформа объявила 19 июня 2026 г. В компании объясняли решение изменением бизнес-модели: рынок инвестиционных платформ прошел этап разделения на узкие сегменты, объемов которых оказалось недостаточно для устойчивой экономики отдельных площадок.

Среди других факторов Rounds называла рост регуляторных требований к операторам инвестиционных платформ и увеличение расходов на их соблюдение. При этом закрытие не было связано с финансовыми трудностями или претензиями регуляторов.

После прекращения работы инвестиционной платформы команда сосредоточилась на развитии информационно-аналитического сервиса Rounds для российского рынка частных инвестиций. Он помогает инвесторам находить предложения с разных площадок и изучать условия участия, а компаниям — готовиться к привлечению капитала, раскрывать информацию о своей деятельности и поддерживать отношения с инвесторами после завершения сделок.

Антон Утехин, основатель Rounds: «После завершения работы Rounds в качестве инвестиционной платформы мы сосредоточились на развитии информационно-аналитического направления. При этом для нас было важно, чтобы созданная за несколько лет инфраструктура продолжила использоваться на рынке инвестиций. Мы давно знакомы с командой BITL и уже сотрудничали с ней при организации раундов инвестиций «БериЗаряд!», «Самолет Плюс», РБТ и др.. Поэтому решение продать им действующего оператора инвестиционной платформы стало логичным продолжением нашего партнерства.

Сам бренд Rounds и ИT-инфраструктура остаются за нами. Мы и дальше будем развивать сотрудничество со всеми инвестиционными платформами на рынке и развиваться как независимый информационно-аналитический сервис для частных инвесторов, агрегирующий все сделки внебиржевого рынка, в том числе те, что будут размещаться и на новой инвестиционной платформе BITL».