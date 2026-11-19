Artezio (входит в группу «Ланит») и российский разработчик low-code-платформы для управления бизнес-процессами Comindware подписали соглашение о партнерстве. Его цель – сократить разрыв между интересом российского бизнеса к искусственному интеллекту и его реальным применением: сегодня ИИ называют ключевым трендом своей отрасли 40% компаний, а используют лишь около 10%. Партнеры будут вместе искать подходы, которые помогут компаниям внедрять нейроинстументы быстрее и без ущерба для безопасности. Об этом CNews сообщил представитель Artezio.

Artezio обладает опытом заказной разработки и интеграции ИИ-систем, Comindware развивает Comindware Platform, на которой строятся корпоративные системы документооборота, продаж, закупок и эксплуатации недвижимости. Именно на стыке этих компетенций, по мнению партнеров, и появляются работающие ИИ-сценарии: искусственный интеллект без выстроенного процесса не дает результата, а без ИИ сколь угодно отлаженная схема работы все чаще упирается в потолок эффективности. Начать сотрудничество стороны решили с двух направлений.

Первое из них – применение ИИ при проектировании и моделировании бизнес-процессов. Партнеры изучат, как нейросети способны помогать аналитикам описывать задачи, строить их модели, находить узкие места и предлагать варианты оптимизации еще до того, как схема автоматизации будет запущена в работу.

Второе направление – информационная безопасность в эпоху ИИ-угроз. Компании обсудят, как надежнее защищать бизнес-процессы и корпоративные данные и как сам искусственный интеллект может помогать выявлять риски на ранней стадии.

Разрыв между ожиданиями от ИИ и практикой зафиксировало совместное исследование Artezio и Comindware. Причина не только в деньгах. 38% топ-менеджеров российских компаний назвали барьером для внедрения ИИ неопределенность рисков, еще 29% – отсутствие четкого распределения ответственности за его работу.

«Бизнес часто пытается ускорить автоматизацию, перенося в систему процессы в том виде, в каком они сложились исторически. Но автоматизированный хаос работает быстрее и остается хаосом. ИИ меняет сам подход к проектированию: схема автоматизации больше не устаревает к моменту утверждения, ее можно постоянно сверять с тем, как люди работают на самом деле. Но чем глубже ИИ встраивается в работу компании, тем выше цена ошибки и тем важнее, чтобы вопросы защиты решались вместе с проектированием, а не после него», – сказал генеральный директор Comindware Виталий Шпак.

«Скорость и безопасность не противоречат друг другу, если думать о них одновременно. С приходом ИИ киберугрозы меняются за часы, и защита, которую добавляют к готовой системе в последний момент, за ними не успевает. Поэтому требования безопасности нужно закладывать там же, где рождается процесс: кто видит данные, что вправе делать ИИ-ассистент, как отличить нормальную работу от подозрительной. Соединить процессный и технологический взгляд на ИИ – как раз та задача, которую мы хотим решить вместе с Comindware», – отметил директор по развитию ИИ и веб-технологий Artezio Сергей Матусевич.