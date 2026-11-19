Академия «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) совместно с НИУ МГСУ открыла запись на обновлённую программу повышения квалификации «ТИМ для девелопера и техзаказчика: от требований к модели до эксплуатации объекта». Программа направлена на развитие компетенций заказчиков в области применения технологий информационного моделирования при реализации строительных проектов.

Программа стала продолжением базового курса по технологиям информационного моделирования (ТИМ), который давал общее представление о технологии и знакомил с инструментами моделирования. В обновлённом курсе появилась специализация на задачах девелопера и технического заказчика, а обучение выстроено по этапам работы с информационной моделью на протяжении жизненного цикла объекта.

«Цифровизация строительной отрасли невозможна без широкого применения технологий информационного моделирования. По итогам III квартала 2026 года 49% российских застройщиков уже используют технологии информационного моделирования или тестируют их в пилотных проектах. При этом эффективность их применения во многом зависит от готовности заказчика: именно его команда определяет требования к информационной модели, организует взаимодействие участников проекта и принимает результаты работы. Обновлённая программа поможет специалистам выстроить эти процессы и использовать возможности ТИМ на протяжении всего жизненного цикла объекта», — отметил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Слушатели изучат, как внедрить ТИМ в компании, сформулировать требования к модели и организовать совместную работу участников проекта. Отдельное внимание в программе уделено проверке качества модели и её использованию для управления сроками, стоимостью и качеством проекта на этапах проектирования, строительства и эксплуатации.

«Заказчику важно ещё до начала проектирования определить, как команда будет применять ТИМ на разных этапах проекта, и сформулировать требования к модели для проектировщика. Например, сметчику модель нужна для определения объёмов работ, а службе эксплуатации — для планирования технического обслуживания оборудования. Если эти задачи учтены заранее, команда может использовать данные модели и после завершения проектирования», — пояснил генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов.

Курс рассчитан на управленческие и технические команды девелоперов и заказчиков — руководителей проектов, заместителей по строительству, руководителей служб технического заказчика, ТИМ-менеджеров и координаторов, специалистов производственно-технических отделов, подразделений цифровизации и ИТ, а также проектных офисов.

Экспертами программы выступили специалисты «ДОМ.РФ Технологии» с многолетним опытом работы в строительной отрасли и внедрения ТИМ в девелоперских проектах. Обучение проходит онлайн и рассчитано на 1,5 месяца. Корпоративный формат предусматривает обучение команды, сопровождение участников и предоставление аналитики по результатам обучения.

По итогам слушатели могут получить сертификат «ДОМ.РФ Технологии» и удостоверение о повышении квалификации НИУ МГСУ. Подробнее об обучении — на сайте Академии «ДОМ.РФ Технологии».