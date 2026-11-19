MerlionTech, ИТ компания, входящая в группу компаний Merlion, и специализирующаяся на разработке и внедрении сложных цифровых решений для бизнеса (в первую очередь для ритейла, дистрибуции, логистики и маркетплейсов), сообщила о сотрудничестве с ведущими российскими вузами. Кроме того, MerlionTech запустила осеннюю стажировку для студентов технических и ИТ-направлений, позволяющую выпускникам быстрее адаптироваться к реальным бизнес-задачам.

В 2026 г. для студентов Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» эксперты MerlionTech актуализировали учебные программы направления «Программная инженерия»: разработана новая дисциплина «Современные средства программирования (Golang)» для студентов 3 курса – один из самых востребованных языков в российском бэкенде сегодня; актуализирована программа дисциплины «Проектная практика» для студентов 1 курса – студенты с первых лет обучения работают над задачами, приближенными к реальным.

Обучение студентов по этим дисциплинам ведёт преподавательский состав MerlionTech с многолетним практическим опытом в сфере back-end разработки.

В рамках сотрудничества с Российским экономическим университетом имени Г. В. Плеханова MerlionTech софинансирует мероприятия Центра образовательных программ «Топ-ИТ», созданного в этом вузе в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Обучение реализует Высшая школа кибертехнологий, математики и статистики по направлению «Прикладная информатика» (09.03.03) с двумя треками: «Прикладная информатика в экономике» и «Инжиниринг предприятий и информационных систем». На программе обучаются 120 студентов, и цель здесь принципиально иная, чем в классическом бакалавриате: выпускать не новичков, а готовых Middle-специалистов, способных решать сложные архитектурные и управленческие задачи цифровой трансформации.

Цель сотрудничества с вузами – закрыть самый острый дефицит на рынке труда: специалистов уровня Middle в российской ИТ-сфере. Согласно исследованию, проведенному Аналитическим центром при Правительстве РФ, рынок перегрет специалистами начального уровня: на них приходится лишь 13,5% открытых вакансий, тогда как реальная потребность бизнеса сфокусирована на Middle-специалистах – по ним спрос превышает 82%.

С сентября по декабрь MerlionTech проводит дистанционную стажировку для студентов технических и ИТ-специальностей с обучением и сопровождением опытных наставников по шести направлениям: разработка «1С»; системная аналитика «1С»; автоматизация тестирования «1С»; системная веб-аналитика; процессная аналитика CRM; автоматизация тестирования на Python.

«Для Merlion развитие образовательных программ — это прямая инвестиция в кадровый резерв и будущее компании. Технологии обновляются быстрее вузовских учебников, и только тесная связка "вуз – индустрия" позволяет готовить востребованных специалистов. Мы как технологическая компания четко видим, каких компетенций не хватает выпускникам на старте. Чтобы на выходе получать готовых специалистов уровня Middle, мы даем студентам доступ к реальным производственным задачам уже на этапе обучения», – отметил директор по цифровому развитию ГК Merlion Вячеслав Корчуганов.

В Merlion стажёрские программы – это часть кадровой стратегии. Такие программы появились ещё в 2007 г. – тогда, и ещё несколько раз в последующие годы приглашали выпускников технических вузов на шестимесячную стажировку с последующим трудоустройством на позицию аккаунт-менеджера в коммерческий департамент. В 2022 г. проводился набор студентов и выпускников технических специальностей на позицию «Специалист сервисного центра» в «Сеть компьютерных клиник» (входит в ГК Merlion).