Команда «Улей HRM» представила дайджест обновлений за август–октябрь 2026 г. Изменения охватили 13 модулей системы на «Битрикс24»: обучение, оценку сотрудников, управление целями, корпоративные знания, поощрения и внутренние сервисы. Компаниям доступны новые способы использовать накопленные учебные материалы, согласовывать требования к результатам и контролировать расходы на бонусные программы. Об этом CNews сообщили представители «Улей HRM».

В компании с несколькими подразделениями одни и те же вопросы возникают снова: где взять актуальную инструкцию, как проверить знания и по каким правилам оценить работу. В обновлениях «Улей HRM» эти задачи связаны с конкретными действиями HR и руководителей: подготовкой общих материалов, обсуждением результатов и организацией внутренних сервисов.

Подготовка обучения и проверка знаний

В «Корпоративном университете» появился единый банк вопросов. Все вопросы из курсов можно хранить вместе, создавать новые, находить по тегам и включать выбранные наборы сразу в несколько курсов. Из набора можно создать и новый курс с тестом. Например, HR сможет использовать вопросы по правилам компании в программах разных филиалов, сохраняя отдельное обучение для каждой должности.

Накопленные вопросы можно перенести через Excel-шаблон, QTI 2.1 или GIFT. Перед загрузкой в курс данные проходят проверку; в форме есть шаблон и пояснения о связи вопросов с главами и уроками. Категории курсов, их названия и порядок редактируются в отдельной панели. В карточках видны отзывы, а поиск можно настроить по названию, описанию и содержимому материалов. Это помогает организовать каталог, в котором сотруднику нужно найти подходящее обучение.

После теста проверяющий видит, сдан ли он, баллы и процент относительно проходного порога, число вопросов с ошибками, продолжительность и время завершения попытки. Сводка помогает выбрать, что разобрать с сотрудником. Журнал получения компетенций сохраняет сведения для обсуждения дальнейшего развития. Предложения учебных мероприятий проходят модерацию, порядок которой можно настроить.

После перерыва сотруднику предлагается вернуться к последнему просмотренному уроку или главе. В уроках доступны полноширинное видео, видео с пояснением, списки файлов, файлы с описанием и просмотр PDF. Автор может подобрать формат под задачу: показать действие на видео и приложить рабочий образец. Интерфейс модуля приведен к общей дизайн-системе Air/Zephyr.

Рабочие инструкции вместе с пояснениями и файлами

Описание операции, видео с пояснением и нужные файлы можно разместить в одной статье «Базы знаний». Новый редактор в стиле Notion работает с блоками заголовков, списков, таблиц, файлов и видео. Автор может менять тип и порядок блоков без повторного набора текста. Для использования редактора его нужно включить в настройках вместо стандартного редактора «Битрикс24».

Шрифты, интервалы и отступы согласованы при редактировании и чтении, поэтому автору проще заранее оценить оформление. В боковой панели задаются раздел, теги, уведомления сотрудникам, запрет публичной ссылки и комментариев, а текущую версию можно сохранить в истории. Эти настройки помогают упорядочить материалы и определить, как распространять внутренние инструкции.

Общие планы и правила оценки результата

В «Управлении целями» распределение работы можно обсудить по единому дереву. Общая цель делится на собственные подцели либо передается подчиненным. Сотрудник может продолжить декомпозицию или каскадировать цель на второй уровень. Прогресс подцелей участвует в расчете основной цели. Такой порядок действует для карт целей и оценок и помогает руководителю видеть вклад команды.

Чтобы результат не приходилось трактовать заново на каждой встрече, компания может подготовить справочник критериев выполнения с комментариями. В картах предусмотрены дополнительные поля, например ссылка на отчет или дата промежуточного результата. Для них задаются обязательность, активность, возможность изменения и место отображения. Максимальный процент выполнения, шаг изменения значений и пояснения к весу цели закрепляют правила непосредственно в форме.

Для показателя можно выбрать способ расчета или задать свою формулу. Редактор проверяет синтаксис, а калькулятор позволяет проверить расчет на значениях плана и факта. Новая формула применяется к последующим расчетам: сохраненные результаты автоматически не меняются. При настройке процессов подразделения видны деревом; блок «Мои цели» в профиле доступен только руководителю и пользователям с расширенными правами. Настройки, включая уведомления и права, открываются в боковой панели и относятся к текущему сайту.

Для «Управления целями» и «Оценки 360» реализован REST API. Через него разработчики могут создавать приложения и интеграции с другими системами. Возможные действия определяются доступными методами API.

Обратная связь и развитие сотрудников

В «Оценке 360» результаты можно выгрузить в Excel отдельно по источникам: самооценка, руководитель, средние оценки коллег, подчиненных и партнеров. Доступны общие средние, средние без самооценки и итоговая оценка. HR и руководитель смогут увидеть расхождения между мнениями и обсудить их с сотрудником.

Числовые шкалы с описаниями значений дают участникам общий ориентир для оценки. В карточке компетенции выбирается уровень, а журнал хранит компетенции сотрудников, уровни и даты. Эти сведения можно использовать при обсуждении обучения и дальнейшей подготовки.

Участие сотрудников и расходы на поощрения

Внутренний бонусный магазин можно подстроить под правила согласования компании. В «Геймификации» покупка либо проходит сразу, либо требует стандартного утверждения списания, либо запускает собственный бизнес-процесс. Для каждого сайта задается свой шаблон. Характеристики из справочника и несколько фотографий в карточке помогают сотруднику выбрать нужный товар.

Личный дашборд показывает уровень сотрудника, квоту для отправки «спасибо», баланс, полученные и потраченные бонусы за период. Источники начислений и динамика по месяцам помогают понять, откуда взялась корпоративная валюта и на что она ушла. HR видит вовлеченность, число уникальных участников, выданные благодарности, оборот бонусов и закупочную стоимость выданных товаров. Программу можно обсуждать с руководством вместе с ее фактическими расходами на товары.

С телефона доступны рейтинги, активное развитие и бонусный магазин. В карточках есть стоимость и переход к заказу, а на дашборде — баланс, благодарности и способы получения бонусов. Сотрудник может участвовать в программе без доступа к рабочему компьютеру.

Обсуждение ценностей на основе обратной связи

Чтобы коллеги одинаково понимали предмет обратной связи, в «Ценностях компании» предусмотрены карточки с названиями, описаниями и изображениями. При оценке выбирается ценность и балл; шкала разделена на низкую, среднюю и высокую зоны. Можно оставить комментарий и использовать настройку анонимности. HR получает оценки, относящиеся к обозначенным ценностям, для дальнейшего обсуждения.

Сводка показывает средний балл, число оцененных сотрудников и количество оценок, сильную сторону и зону роста. Есть диаграммы распределения по зонам, средние по ценностям, фильтр подразделения и рейтинги отделов и сотрудников. HR может обсуждать результаты с командами, учитывая и оценки, и объем обратной связи, на котором они основаны.

Порядок в опросах и их результатах

В модуле «Опросы» группы теперь можно организовывать прямо в рабочем интерфейсе без перехода в административную часть. В результатах отдельно показана валидность ответа: запись можно отметить как недействительную, не удаляя ее. Фильтры по сотрудникам и дополнительным условиям помогают HR разбирать нужную часть ответов и сохранять исходные записи.

Корпоративные новости и обсуждения

HR может задать ритм информирования сотрудников на «Главной странице»: ежедневную или еженедельную рассылку активности новостей с выбором дней недели. Обсуждения тоже настраиваются: выбираются режим модерации, ответственные и уведомления. В уведомлении есть данные о новости, комментарии и авторе, чтобы ответственный мог перейти к нужному обсуждению.

Для новости можно выбрать изображение сверху, слева или справа, отдельный формат просмотра файлов, плитку или слайдер дополнительных изображений. Картинки для анонса и полной новости загружаются отдельно. Рубрики, их названия и порядок редактируются в отдельной панели, дополнительные поля хранят сведения о публикации вне основного текста. Это позволяет оформить и короткое объявление, и материал с документами или фотографиями.

В фотоальбомах настраиваются обложки, число фотографий в списке, ограничение размера оригинала, размеры превью и сохранение пропорций. Меню настроек модуля также получило обновленное оформление и общую навигацию по разделам.

Помощь сотрудникам на портале

Для знакомства сотрудников с интерфейсом используются «Интерактивные подсказки». Кнопка управления ими постоянно находится в шапке у пользователей с расширенными правами. Отсюда можно проиграть подсказки, создать новую или перейти к существующим. Ответственному за поддержку доступны все три действия из одного меню.

В Helpdesk задается статус обращения после нажатия «Завершить». Он действует и для автора заявки, и для специалиста поддержки, поэтому команда может установить единый порядок закрытия обращений. Переход нужно настроить явно: без выбранного статуса кнопка оставляет прежнее поведение.

Оформление рабочих разделов

В «Брендировании» исправлено применение настроек к виджетам и элементам шапки. Панель позволяет задавать цвета, фон, границы и скругления, а схема поясняет, какой элемент изменится. Интерфейс «Библиотеки» приведен к дизайн-системе Air, общей с другими разделами портала.

В «Карте офиса» настройки стилей получили поддержку нескольких сайтов. Если компания использует несколько сайтов в одной системе, оформление карты можно учитывать отдельно для них. Эти изменения помогают поддерживать нужный компании вид рабочих разделов.