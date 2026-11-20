Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ проанализировал перспективы развития прорывных технологий в сфере ИКТ, сопоставив оценки экспертов из науки и бизнеса с текущей динамикой разработок в мире и России. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Эмпирической базой для анализа послужили результаты экспертного опроса, проведенного ИСИЭЗ НИУ ВШЭ среди более 180 ведущих ученых и экспертов, чьи публикации входят в топ-20% наиболее цитируемых в Scopus. Респонденты определили для каждой технологии ключевой показатель технологической готовности и указали его текущее (на уровне мировых лидеров) и целевое значения. Также эксперты оценили уровень отечественных исследований и разработок в сравнении с мировым, сроки выхода на целевые значения в мире и России на горизонте до 2035 г. Перечень технологий для экспертной оценки сформирован с помощью системы интеллектуального анализа больших данных iFORA и валидирован в ходе серии глубинных интервью с ведущими учеными и отраслевыми специалистами. Рассмотренные технологии сгруппированы по пяти тематическим блокам: передача информации и сетевые технологии, квантовые технологии и новые методы вычислений, искусственный интеллект (ИИ), автономные системы и производственные технологии, цифровые технологии в медицине.

Передача информации и сетевые технологии

Рост объемов данных и вычислительной нагрузки повышает требования к пропускной способности каналов связи и к снижению задержки передачи сигнала на всех уровнях: от соединений между микросхемами до магистральных линий. Одно из решений — полое оптоволокно, в котором свет проходит по заполненной воздухом сердцевине, благодаря чему задержка распространения сигнала примерно на 30% ниже, чем в стандартном кварцевом волокне, а нелинейные искажения слабее. Снижение затухания сигнала на длине волны 1550 нм с нынешних примерно 2 до целевых 0,1 дБ/км позволит использовать полое волокно на магистральных линиях и для связи между центрами обработки данных без увеличения числа усилителей.

Для беспроводной связи 6G ключевыми показателями являются пиковая скорость передачи данных и задержка сигнала: первую предполагается увеличить с 20 Гбит/с до 1 Тбит/с, вторую — снизить с 4 до 1 мс. Первые спецификации 6G, разрабатываемые в рамках 21-го релиза международного проекта 3GPP по стандартизации мобильной связи, должны появиться к концу 2028 г., а коммерческое развертывание ожидается к 2030 г. Стандарт предусматривает совмещение функций связи и зондирования: сеть сможет определять положение и движение объектов без отдельных датчиков. Это создает основу для беспроводного управления промышленными роботами и транспортом в реальном времени, создания цифровых двойников инфраструктуры и иммерсивных сервисов.

По мере роста скорости передачи данных энергопотребление и тепловыделение электрических соединений между процессорами становятся ограничивающими факторами. Кремниевая фотоника позволяет разместить оптический приемопередатчик в одном корпусе с процессором. Это откроет путь к масштабированию вычислительных кластеров до сотен тысяч ускорителей без увеличения доли энергии, расходуемой на связь между ними. Для этого пропускная способность соединений между ресурсоемкими микросхемами должна вырасти с 12,8 до 60 Тбит/с; достижения целевого значения ожидают в мире к 2029 г. При этом энергозатраты на передачу данных кратно снизятся.

Квантовые технологии и новые методы вычислений

Для задач, недоступных классическим вычислениям, предназначены высокопроизводительные квантовые процессоры, которые могут моделировать материалы и молекулы, в том числе лекарственные соединения, оптимизировать логистические и финансовые системы и проводить криптоанализ. Ключевой показатель технологической готовности — число физических кубитов, из которых с помощью коррекции ошибок формируют логические. Именно количество логических кубитов лучше отражает практические возможности системы и становится основным ориентиром в отраслевых дорожных картах. IBM планирует к 2029 г. ввести в эксплуатацию систему Starling с 200 логическими кубитами, способную выполнять около 100 млн операций.

Еще одно направление квантовых вычислений — процессоры на основе спиновых кубитов в кремнии, для которых важен изотопный состав материала. Ядерные спины Si-29 ограничивают время когерентности, поэтому долю этого изотопа в кремнии предполагается снизить с 0,0002% до 0,00001% к 2033 г. В обогащенном кремнии-28 время когерентности достигает нескольких секунд. Россия обладает компетенциями в получении обогащенного кремния-28.

Как ответ на угрозу перехвата и накопления данных для их последующей расшифровки на квантовом компьютере рассматривается квантовая криптография, которая обеспечивает защищенное распределение ключей шифрования на основе физических принципов: попытка перехвата меняет состояние передаваемых фотонов. Сейчас максимальная длина одного квантового канала составляет 421 км; к 2029 г. в мире рассчитывают достичь 2000 км, в России — к 2042 г. Это откроет возможность создавать магистрали континентального масштаба и соединять наземные и спутниковые сегменты. По оценкам экспертов, именно в квантовых коммуникациях российские разработки ближе всего к мировому уровню.

Практическое применение квантовых устройств сдерживает необходимость охлаждения: вычислители на основе сверхпроводников работают примерно при 1 К, а материалы для сенсоров сохраняют сверхпроводящие свойства до 9,7 К. Приближение к комнатной температуре позволит отказаться от криостатов с жидким гелием и применять сенсоры вне лабораторий — например, для навигации без спутников, геологоразведки и медицинской диагностики. Выход на целевые значения ожидается в мире к 2039–2040 гг.

Отдельный путь к энергоэффективным вычислениям — нейроморфные процессоры. Они совмещают хранение и обработку данных и реагируют на события, а не работают по тактам. Это делает их перспективными для автономных устройств — от беспилотников до промышленных датчиков. Пиковая производительность таких процессоров, по оценкам экспертов, вырастет с 48 до 1024 TOPS к 2034 г. в мире и к 2038 г. в России.

Искусственный интеллект

Большие языковые модели помогают искать информацию, готовить документы и принимать решения. Однако в областях с высокой ценой ошибки, например в медицине, их применение сдерживает склонность моделей к правдоподобным, но ложным утверждениям. Решение проблемы зависит не только от наращивания вычислительных мощностей, но и от пересмотра метрик оценки моделей: текущие поощряют угадывание, а не признание неопределенности. Целевого уровня достоверности без галлюцинаций модели достигнут в мире к 2039 г., в России — к 2041 г. По оценкам экспертов, отечественные большие языковые модели входят в число направлений ИКТ, наиболее близких к мировому уровню. Разрабатываются и модели, которые учатся не только на тексте. Обучаясь на видео реального мира, мультимодальный ИИ формирует представление о движении и взаимодействии объектов. Эти «модели мира» нужны для робототехники, автономного транспорта и подготовки данных для обучения других систем. Достижение целевого значения показателя для таких моделей ожидается в мире к 2035 г.

Еще один рубеж — автоматизация программирования. Системы уже позволяют задавать программу на естественном языке; ориентир — полная функциональная замена программиста при выполнении технического задания. Эксперты называют срок 2043 г., но ряд оценок указывают на возможность более быстрого прогресса: продолжительность задач, которые модели выполняют с вероятностью успеха 50%, удваивается примерно каждые семь месяцев. При сохранении этого темпа модели смогут выполнять задачи на месяц работы специалиста уже между концом 2028 г. и началом 2031 г. Наиболее дальний горизонт в этом блоке — появление ИИ, способного к самомодификации и самостоятельной оценке своей работы. Такие системы могут стать основой автономных исследовательских агентов; их появление ожидается к 2045 г.

Автономные системы и производственные технологии

Аддитивные технологии все чаще применяют для серийного производства, однако скорость печати при сохранении точности остается ограничением: сейчас она составляет около 500 мм/с при точности 0,1 мм. Десятикратное ускорение (в мире его ожидают достичь к 2038 г., в России — к 2039 г.) сделает стоимость печатных изделий сопоставимой с литьем и механообработкой, сохранив преимущества аддитивного производства — отсутствие оснастки, свободу формы и изготовление по запросу.

Для работы автономного транспорта в любых климатических условиях нужны всепогодные системы позиционирования и анализа пространства. Они объединяют данные лидаров, радаров и камер, сохраняя точность при дожде, снеге и тумане. Создание таких систем ожидается в мире к 2029 г. Внедрение позволит снизить аварийность и стоимость перевозок, а также организовать круглосуточную логистику.

Сделать роботизацию доступнее для мелкосерийного производства могут коботы (коллаборативные роботы), которые работают рядом с человеком без защитных ограждений и быстро переналаживаются на новые операции. Ключевым показателем для этого направления выбрано создание полностью автоматизированных производственных линий в станкостроении (ожидается в мире к 2036 г.). Их внедрение позволит сократить производственный цикл, снизить потребность в персонале на монотонных операциях и обеспечить стабильное качество изделий.

Цифровые технологии в медицине

Диагностические системы на основе ИИ анализируют медицинские изображения, лабораторные и генетические данные, анамнез и помогают выявлять болезни до появления симптомов. Это особенно важно в онкологии: раннее выявление повышает эффективность лечения и снижает его стоимость. Целевые показатели заданы на примере рака легких: в мире к 2031 г. точность его обнаружения на ранних стадиях должна вырасти с 65 до 98%, а точность диагностики на первой стадии — превысить 90%. В России достижения этих уровней ожидают к 2038 и 2042 гг. соответственно.

Проверить действие и сочетание препаратов до их назначения, выявить побочные эффекты позволит цифровой двойник пациента, который будет учитывать биохимические, генетические, физиологические и прочие параметры. С его созданием (ожидается в мире к 2038 г.) существенно сократятся испытания на животных и добровольцах.

Хирургическая робототехника развивается от дистанционного управления к автономному выполнению отдельных этапов операций — прежде всего трудоемких и предсказуемых процедур: наложения швов, соединения сосудов, восстановления тканей. Регулярное проведение полностью автономных микрохирургических операций ожидается в мире к 2040 г.; это позволит повысить точность, сократить длительность вмешательств и расширить доступ к сложной хирургии в регионах без профильных специалистов.

К середине столетия разработка лекарства до начала клинических испытаний может сократиться с пяти лет до трех месяцев — это наиболее отдаленный горизонт в обзоре. ИИ сокращает доклиническую стадию, но не сроки клинических испытаний и регуляторных процедур. Удешевление разработки может сделать экономически оправданным создание препаратов для редких заболеваний и персонализированной терапии.

Резюме

По оценкам экспертов, в мире большинство описанных технологий достигнет целевых значений до 2040 г. Более отдаленный горизонт связывают с полной автоматизацией программирования, появлением ИИ, способного к самомодификации, и сокращением сроков разработки лекарств с помощью ИИ. Отечественные разработки, по оценкам респондентов, наиболее близки к мировому уровню в квантовых коммуникациях, больших языковых моделях, интеллектуальной диагностике и аддитивных технологиях. Эти направления составляют основу для формирования собственных технологических решений.