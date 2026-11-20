«Группа Астра» через дочернюю компанию «Астра Инвестиции» увеличила долю в «Астра ИИ» с 26% до 80%. Владимир Нелюб, директор по науке и ИИ «Группы Астра» и генеральный директор компании-разработчика, сохранил 20% в капитале «Астра ИИ». Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В мае 2026 г. «Группа Астра» приобрела 26% компании «АИБ» и на ее базе сформировала отдельное направление «Астра ИИ» для развития экосистемы в работе с искусственным интеллектом в защищенной среде. Увеличение доли до 80% позволит группе развивать ИИ-продукты вместе с собственным инфраструктурным ПО и предлагать заказчикам комплексные решения для работы с искусственным интеллектом в закрытом доверенном контуре. Над продуктами продолжит работать команда «Астра ИИ» в прежнем составе – более 60 специалистов.

Для расчетов по сделке были использованы акции ПАО «Группа Астра» из квазиказначейского пакета. Условия сделки предусматривают ограничения на продажу переданных акций, которые будут поэтапно сняты в 2027 г.

«Для «Группы Астра» ИИ становится частью инфраструктуры, которую мы создаем в рамках наших проектов. Мы уже применяем собственные ИИ-продукты в разработке и смотрим, как они влияют на скорость производства, качество и стоимость сопровождения. Получив контроль над «Астра ИИ», мы можем эффективнее развивать эти технологии вместе с нашим инфраструктурным софтом, средствами защиты информации и предлагать их заказчикам как единое решение. Наша задача – помочь компаниям внедрять доверенный ИИ в рабочие процессы в масштабе всего бизнеса, чтобы они могли выполнять больше работы и повышать ее качество без сопоставимого роста затрат», – сказал Антон Шмаков, технический директор «Группы Астра».

В экосистему «Астра ИИ» входят единый корпоративный центр управления ИИ [Хаб], «Астра ИИ [Платформа]» для создания ИИ-решений, «Астра ИИ [Код]» для агентной разработки, «Астра ИИ [Цифровой офис]» для повседневных задач и методология «Астра ИИ [Траектория]» – она позволяет связать внедрение ИИ с конкретными изменениями в бизнесе. Экосистема представляет собой единый управляемый контур для работы с искусственным интеллектом в организации, позволяет соотносить стоимость автоматизации с получаемым бизнес-эффектом.