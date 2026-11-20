Аналитики hh.ru изучили 194 профессии и выделили 15 специальностей, которые сочетают устойчивый спрос, доступность трудоустройства и возможности роста зарплаты. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Исследование показало, что карьерные преимущества различаются в зависимости от сегмента рынка труда: массовые профессии позволяют быстро начать работать без опыта, рабочие специальности открывают доступ к более высоким зарплатным предложениям, а офисные — к долгосрочному развитию карьеры. В подборку вошли продавцы, грузчики, монтажники, машинисты, ветеринарные врачи, инженеры и другие специалисты.

Массовые профессии: простой старт, но разный потенциал заработка

Главное преимущество массовых профессий — доступность трудоустройства для соискателей без опыта. В отдельных специальностях доля таких вакансий превышает 80–90%, поэтому они могут стать вариантом для первого трудоустройства, подработки или смены профессионального направления. Например, новичкам доступны 92% вакансий грузчиков, 87% предложений для продавцов и кассиров и 81% — для уборщиков. Медиана зарплатных предложений в этих профессиях для соискателей без опыта составляет 62,5 тыс. руб., при стаже три-шесть лет — 95,3 тыс., свыше шести лет — 117,5 тыс. руб.

При этом есть и более высокая динамика. Так, у разнорабочих две трети вакансий доступны без опыта, а медианная предлагаемая зарплата увеличивается со 104 тыс. руб. на старте до 180 тыс. руб. при требованиях к стажу три-шесть лет. Таким образом, для массовых профессий ключевым преимуществом становится возможность относительно быстро выйти на рынок труда и начать получать доход. Дальнейшая зарплатная динамика зависит от специальности.

Квалифицированные рабочие: опыт открывает доступ к более высоким зарплатам

Квалифицированные синие воротнички имеют наиболее устойчивый спрос на рынке труда, при этом соискателям без опыта здесь доступны 22,6% вакансий. В число наиболее перспективных специальностей этого сегмента вошли монтажники, машинисты, маляры и отделочники, автослесари и механики. Их отбор связан с сочетанием зарплатных возможностей и благоприятной динамикой спроса. Медиана зарплат в вакансиях этих профессий для кандидатов без опыта достигла 77,5 тыс. руб., а при стаже от три-шесть лет уже 125,9 тыс. и более 150 тыс. руб. при стаже свыше шести лет.

Например, у машинистов медианная предлагаемая зарплата увеличивается с 87 тыс. руб. в вакансиях без требований к опыту до 208 тыс. руб. при стаже три-шесть лет, у монтажников — с 98 тыс. до 195 тыс. руб., у автослесарей — с 98 тыс. до 185 тыс. руб. Поэтому главное преимущество этого сегмента — возможность увеличить зарплатный потенциал за счет профессиональной подготовки и накопления опыта.

Офисные специалисты: устойчивость спроса и долгосрочное развитие

В сегменте «белых воротничков» аналитики выделили профессии, сочетающие стабильную востребованность у работодателей, низкую конкуренцию среди кандидатов и возможности существенного роста зарплаты с опытом: ветеринарный врач, торговый представитель, менеджер по продажам, эколог, инженер-электроник. Медиана зарплатных предложений для этих профессий на старте карьеры – 70 тыс. руб. на старте, при стаже три-шесть лет вырастает до 137,8 тыс. и 168,6 тыс. руб. при опыте свыше шести лет.

Например, у ветеринарных врачей динамика спроса за последний год была на 24% выше, чем на другие профессии по офисному сегменту, а медианная предлагаемая зарплата увеличивается с 63 тыс. руб. в вакансиях без требований к опыту до 126 тыс. руб. при стаже три-шесть лет. У инженеров-электронщиков аналогичные показатели составляют 85 тыс. и 138 тыс. руб. Такие специальности могут быть интересны соискателям прежде всего возможностью последовательно развиваться в профессии, а также быть стабильно востребованными на рынке труда.

«Сейчас при выборе профессии соискателям важно учитывать не только стартовую зарплату, но и доступность вакансий, устойчивость спроса, конкуренцию и возможности увеличения дохода с опытом. Именно по совокупности этих факторов мы собрали топ-15 специальностей, которые предлагают разные карьерные преимущества. В массовых профессиях проще начать зарабатывать, но стаж не всегда существенно влияет на зарплатные предложения. В квалифицированных рабочих специальностях ситуация обратная: вход сложнее, зато зарплата для опытных специалистов достигает 200 тыс. руб. и более. В офисном сегменте мы искали профессии с устойчивым спросом и возможностями долгосрочного развития. Например, ветеринарные врачи вошли в подборку благодаря сочетанию благоприятной динамики спроса, сравнительно невысокой конкуренции и двукратной разницы в зарплатных предложениях в зависимости от требований к опыту», — сказала Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.