«МТС Линк», разработчик платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, подвел итоги III квартала 2026 г. Выручка компании выросла на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Показатель отражает рост аудитории и пользовательской активности на платформе. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

В III квартале 2026 г. среднемесячное число активных пользователей (MAU) сервиса Чаты увеличилось в 3,5 раза год к году. MAU Встреч выросло на 20%, при этом общее число онлайн-встреч стало больше на 29%. MAU решения для совместной работы Доски выросло на 53%.

Развитие платформы

В июле – сентябре 2026 г. разработчик продолжил развивать «МТС Линк» как единое пространство для коммуникаций и совместной работы. Компания расширила линейку офисных продуктов: к сервисам «Документы» и «Диск», которые были представлены в мае, добавилась почта со встроенным календарем. За счет выхода в сегмент офисных решений «МТС Линк» планирует увеличить долю на российском рынке бизнес-коммуникаций и продуктивности.

Еще одним важным обновлением стало появление федераций в корпоративном мессенджере. Теперь сотрудники разных организаций могут переписываться друг с другом в закрытом контуре, сохраняя при этом автономность цифровых пространств. Это позволяет компаниям выстраивать коммуникации с партнерами без необходимости переходить во внешние мессенджеры.

В III квартале 2026 г. «МТС Линк» также представил обновленный таск-трекер «Задачи»: пользователи получили возможность назначать поручения коллегам, создавать их непосредственно из резюме встреч и сообщений, сортировать по исполнителю, автору, сроку и приоритету.

Использование ИИ-функциональности

Пользователи «МТС Линк» стали вдвое чаще применять ИИ-возможности платформы по сравнению с III кварталом 2025 г. Самой востребованной ИИ-функцией остается автоматическое составление кратких итогов встреч.

В III квартале 2026 г. этот инструмент был значительно доработан. В частности, появилась диаризация — технология, которая позволяет разделять реплики участников по голосам, если несколько человек подключились к встрече из одной переговорной комнаты. В резюме встреч также добавилась вкладка «Задачи», где ИИ автоматически собирает озвученные поручения с указанием ответственных и сроков. Получать итоги встреч в наиболее удобном формате помогает новая функция — шаблоны резюме. ИИ адаптирует структуру итогов под формат встречи — например, планерку, собеседование или мозговой штурм. Пользователи могут выбирать готовые шаблоны или создавать собственные с учетом корпоративных стандартов.

Кроме того, в «МТС Линк» появилась возможность транскрибировать и составлять резюме встреч, проведенных на сторонних платформах видеоконференцсвязи.