Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» и Колледж московской промышленности договорились совместно готовить специалистов в сфере робототехники и обучать действующих сотрудников с учетом задач предприятий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно внедряет инновационные решения в промышленный сектор. Столичные предприятия применяют технологии искусственного интеллекта, устанавливают автоматизированные линии и роботов. Соглашение ОЭЗ “Технополис Москва” и Колледжа московской промышленности — еще один важный шаг в развитии этого направления. Стороны займутся подготовкой специалистов и обучением действующих сотрудников с учетом задач предприятий. Образовательные программы ориентированы на разработку, эксплуатацию, техническое обслуживание и переналадку роботизированных решений», — отметил Максим Ликсутов.

В качестве экспертов выступают ведущие специалисты-практики предприятий ОЭЗ «Технополис Москва». Их опыт помогает учитывать в обучении реальные примеры эксплуатации и интеграции роботизированных систем. На базе Центра практической подготовки для машиностроения студенты решают производственные задачи. Они уже участвовали в наладке и программировании высокотехнологичного робота, который способен перевозить до 600 кг полезного груза. Например, он доставляет в Центр коллективного пользования ОЭЗ «Технополис Москва» заготовки и изделия, которые создают студенты на практике: валы, втулки, фланцы и корпуса из черной и нержавеющей стали, а также из алюминиевых сплавов.

Соглашение также предусматривает экспертно-аналитическую, методическую и консультационную поддержку инновационных проектов в робототехнике. Особое внимание будет уделяться научно-технической и производственной кооперации предприятий для повышения конкурентоспособности продукции. Партнерство предполагает привлечение инвестиций в перспективные проекты и проведение экспертизы новых технологий.

«Студенты осваивают современное оборудование, перенимают опыт у практиков, участвуют в изготовлении реальных изделий и видят, как их работа становится частью производственного процесса. Ребята учатся соблюдать требования к точности, качеству и срокам, взаимодействовать в команде и отвечать за результат. В этом и заключается практическая ценность партнерства для системы среднего профессионального образования: мы выстраиваем обучение в соответствии с актуальными требованиями промышленности и помогаем будущим специалистам уверенно чувствовать себя на рынке труда», — отметила Наталья Еремина, директор Колледжа московской промышленности.