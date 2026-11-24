Simplity, провайдер сервисов и решений в сфере ИТ и кибербезопасности, и компания «Диасофт», российский разработчик программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики, подписали соглашение о технологическом партнерстве. Об этом CNews сообщил представитель «Диасофт».

Сотрудничество позволит заказчикам использовать экосистему low-code-разработки Digital Q и решение «Фабрика данных» (Digital Q.DataFactory) от «Диасофт» по модели SaaS в безопасной отказоустойчивой облачной инфраструктуре. «Диасофт» предоставляет программные решения как сервис, а Simplity обеспечивает развертывание и техническое сопровождение на основе облачной инфраструктуры Oxygen.

Запуск корпоративных платформ для работы с данными часто начинается с решения инфраструктурных задач: закупки оборудования, настройки программного обеспечения и организации его поддержки. Это требует времени, денег и дополнительных специалистов.

Партнерство Simplity и «Диасофт» позволяет упростить этот процесс. Компании смогут за несколько дней вместо нескольких недель запускать проекты без крупных первоначальных вложений в оборудование, гибко наращивать вычислительные мощности и передавать инфраструктурные задачи профессиональной команде.

Отдельное направление сотрудничества – совместное пилотирование. Это позволит не только оценить возможности продуктов «Диасофт», но и проверить их под нагрузкой, подобрать необходимую инфраструктуру и подготовиться к дальнейшему развитию проекта.

Для работы с чувствительными данными Simplity может предоставить защищенную отказоустойчивую облачную инфраструктуру. Компания располагает собственной командой специалистов по информационной безопасности и SOC ГосСОПКА класса «А». Это позволяет делегировать Simplity внедрение необходимых средств защиты, устранение уязвимостей, организацию мониторинга безопасности и учет требований регуляторов.

Дмитрий Турпитько, руководитель направления по работе со стратегическими заказчиками в Simplity, сказал: «Не каждому хочется самостоятельно строить и поддерживать инфраструктуру для работы с данными. Вы можете передать эти задачи Simplity, и вместе с «Диасофт» мы предоставим вам «Фабрику данных» как сервис».

«Для промышленного применения искусственного интеллекта недостаточно просто собрать данные в одном месте. Необходимо обеспечить их качество, безопасность и контролируемый доступ к ним. Благодаря партнерству с Simplity заказчики смогут использовать возможности «Фабрики данных» в готовой облачной инфраструктуре, сократив время на подготовку технологической среды и сосредоточившись на решении бизнес-задач», – сказал Илья Шуйков, руководитель решения «Фабрика данных» компании «Диасофт».



«Фабрика данных» предназначена для объединения, хранения и обработки корпоративных данных, построения аналитики, машинного обучения и разработки решений с использованием искусственного интеллекта. Она автоматизирует работу с данными: от их сбора до получения аналитических результатов.

Особое внимание в «Фабрике данных» уделяется безопасному применению ИИ. Решение обеспечивает разграничение прав доступа, защиту персональных данных и контроль взаимодействия пользователей и ИИ-агентов с языковыми моделями.

Digital Q.DataFactory входит в состав экосистемы low-code-разработки Digital Q.