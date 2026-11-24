Центр компетенций по кибербезопасности ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» стал партнером российского разработчика средств информационной безопасности «СерчИнформ» по франшизе ИБ-аутсорсинга. ИРНИТУ – первый вуз в России, который заключил такой договор. Центр будет оказывать бизнесу Иркутской области и Сибири услуги по защите от утечек информации и других внутренних угроз. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Информационной безопасности ИРНИТУ учит с 2010 г., а подготовка идет на базе Центра компетенций по кибербезопасности. Центр участвует в расследовании киберинцидентов, проводит компьютерно-технические экспертизы по заказам подразделений МВД России и консультирует организации по защите персональных данных. Компании региона и раньше обращались в Центр компетенций с запросами на аудит защиты персональных данных, подготовку документации по 152-ФЗ и проверок Роскомнадзора. Эти запросы были разовыми, их выполняли преподаватели. Франшиза позволяет превратить это в полноценную услугу.

При выборе партнера Центр компетенций учитывал, что продукты «СерчИнформ» сертифицированы ФСТЭК и ФСБ и входят в реестр отечественного ПО, а Учебный центр вендора 10 лет обучает студентов и ИБ-специалистов. Франшиза дает готовую модель: обучение ИБ-аналитиков и менеджеров по продажам, ПО для работы, экспертизу «СерчИнформ», техническую и маркетинговую поддержку со стороны разработчика.

Обучение уже прошли ИБ-аналитик и менеджер по продажам. В будущем университет планирует подготовить не менее 10 студентов старших курсов в рамках проектной деятельности. С продуктами вендора студенты ИРНИТУ знакомы давно: обучение по материалам разработчика они проходят с 2017 г. «СерчИнформ КИБ» университет развернет в собственной инфраструктуре. Система станет учебным полигоном для студентов и одновременно будет защищать внутренний периметр вуза.

«Для нашего университета партнерство с «СерчИнформ» – это не только коммерческий проект, а новый подход к подготовке кадров в области информационной безопасности. Студенты получают академические знания и практику на индустриальной системе защиты от утечек – на учебном полигоне, развернутом в инфраструктуре университета. Малому и среднему бизнесу Иркутской области и Сибири нужны доступные услуги по защите данных. Наша цель – создать на базе Центра компетенций консалтинговый центр, который защищает от утечек, помогает выполнять требования законодательства и органов власти, а также выявлять внутренние угрозы. И одновременно выпускать ИБ-специалистов, которые приходят на рынок с портфолио реальных проектов, а не только с дипломом», – сказал Эльшан Мамедов, руководитель Центра компетенций по кибербезопасности ФГБОУ ВО «ИРНИТУ».

«Дефицит ИБ-кадров особенно заметен в регионах: малому и среднему бизнесу сложно найти специалиста, а вузам – дать студентам практику на профессиональных системах защиты. Партнерство с университетом решает обе задачи. Компании Иркутской области получают сервис ИБ-аутсорсинга. Студенты осваивают систему на учебном полигоне и приходят на рынок подготовленными. Мы обучаем и сертифицируем аналитиков партнера, сопровождаем их в первые месяцы работы с клиентами и подключаемся к сложным расследованиям», – сказал Михаил Серапионов, заместитель генерального директора по направлению франшизы ИБ-аутсорсинга «СерчИнформ».

Коммерческий запуск сервиса запланирован на конец осени 2026 г., первые пилоты – до конца 2026 г. Сейчас Центр компетенций ведет переговоры с организациями, которые раньше обращались с запросами по ИБ. Заказчикам доступен бесплатный тестовый период на 30 дней. Среди приоритетных отраслей – медицина и фармацевтика, образование, нефтегазовый и промышленный сектор, ритейл, строительство и госсектор.