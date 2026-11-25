«Группа Астра» объявила неаудированные финансовые результаты по МСФО за III квартал и девять месяцев 2026 г.

Отгрузки за девять месяцев выросли на 23% год к году до 11,9 млрд руб., а по итогам III квартала – на 17% до 4,6 млрд руб. Бизнес компании сезонный: на IV квартал традиционно приходится около половины годовых отгрузок.

Выручка по итогам девяти месяцев выросла на 16% год к году и составила 12,1 млрд руб., в III квартале – на 13% год к году до 4,3 млрд руб.

Темп роста расходов замедлился благодаря мерам повышения операционной эффективности. В I квартале операционные расходы выросли на 22% год к году, во II квартале – на 10%, в III квартале – на 3% (в 2025 г. рост составил 54%, 36% и 23% соответственно).

Рост бизнеса и контроль расходов позволили по итогам девяти месяцев увеличить скорр. EBITDA на 38% год к году до 3 млрд руб, чистую прибыль – на 87% до 1,5 млрд руб.

Компания продолжает инвестировать в развитие продуктов, формируя задел под отложенный на фоне высоких ставок спрос заказчиков: капитализированные затраты на разработку за девять месяцев составили 2,3 млрд руб.

Долговая нагрузка остается низкой: на 30 сентября 2026 г. чистый долг / LTM скорр. EBITDA составил 0,56x.