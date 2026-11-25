С 1 сентября 2026 г. работодатели могут привлекать сотрудников к сверхурочной работе до 240 часов в год вместо прежних 120, если такая возможность закреплена в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Использовать повышенные лимиты планируют 10% компаний. В опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

1 из 10 работодателей уже планирует использовать повышенные лимиты. Чаще других о намерении внедрить нововведение сообщают представители компаний с численностью от 100 до 1000 сотрудников (12%). В крупном бизнесе с персоналом от 1000 человек таких 9%, в компаниях до 100 сотрудников — 8%. Малый бизнес также чаще дает однозначно отрицательный ответ: 69% против 49% в средних и 53% в крупных компаниях. Отчасти это может объясняться тем, что расширенный лимит доступен только при наличии коллективного договора или отраслевого соглашения, а такие документы реже действуют в небольших организациях.

Доля затруднившихся с ответом значительная (35%): в средних и крупных компаниях — 39% и 38% соответственно, в малых — 23%. Для применения новых норм работодателю необходимо внести изменения в коллективный договор или локальные акты и выстроить порядок медицинских осмотров, поэтому часть компаний, вероятно, откладывает решение до завершения процедуры согласования изменений.

Среди компаний, планирующих использовать повышенные лимиты, больше представителей транспортно-логистической и складской отрасли. Нововведения заинтересовали работодателей из сырьевой сферы, промышленности, строительства, ритейла и медицины. Именно эти отрасли сегодня больше всего нуждаются в персонале.

Александр Южалин, директор по трудовому праву SuperJob: «Федеральный закон № 144-ФЗ позволяет увеличить годовой лимит сверхурочной работы со 120 до 240 часов, если это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением. Работа сверх 120 часов допускается только с согласия сотрудника и при отсутствии медицинских противопоказаний. Для работников с вредными условиями труда классов 3.3 и 3.4 прежний лимит сохраняется. Каждый час, начиная со 121-го, оплачивается не менее чем в двойном размере либо, по желанию работника, компенсируется дополнительным временем отдыха».

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 194

Время проведения: 25 августа — 7 октября 2026 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.