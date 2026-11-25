Большинство работников хотели бы продвинуться по карьерной лестнице, но у такого роста есть условия. 52% откажутся от повышения, если прибавка к зарплате не будет соответствовать новым обязанностям, а 43% — если придется регулярно работать сверхурочно. «Русской Школы Управления» (РШУ).

При этом 86% готовы временно согласиться на новую должность без существенного увеличения дохода, если она даст полезный опыт и перспективы. Это показало исследование РШУ.

70% участников исследования хотели бы в ближайшие два года получить повышение или перейти на руководящую должность. Однако готовность расти не означает, что сотрудники согласны на любые условия. Для них важно, чтобы вместе с новой должностью росли не только обязанности, но и зарплата, полномочия и возможности влиять на работу.

Больше ответственности — больше денег

Главная причина отказаться от повышения* — несоразмерная прибавка к зарплате. Так ответили 52% участников опроса. Еще 43% не готовы регулярно работать сверхурочно, а 30% не хотят отвечать за чужие ошибки.

При этом деньги — не единственное, что важно сотрудникам. 44% согласились бы на руководящую должность, если получат право самостоятельно принимать решения. Для 36% важно иметь возможность делегировать задачи и тем самым снизить личную нагрузку. Еще 32% хотели бы сами выбирать людей в команду.

Получается, сотрудники хотят не просто новую должность, а возможность управлять работой на своих условиях: принимать решения, распределять задачи и понимать, за что именно они отвечают.

Готовы расти, но не только из-за зарплаты

При этом не все считают, что повышение обязательно должно сопровождаться существенной прибавкой. 44% участников исследования согласились бы временно перейти на новую должность без заметного увеличения дохода, если это даст полезный опыт и перспективы дальнейшего роста. Еще 42% готовы на такой шаг, но только на короткий срок. Не согласились бы на это 14%.

То есть сотрудники готовы рассматривать повышение как инвестицию в собственную карьеру, но не хотят надолго оставаться в ситуации, когда обязанностей стало больше, а зарплата почти не изменилась.

Не всем нужна руководящая должность

30% участников не планируют в ближайшие два года добиваться повышения. Большинство из них (72%) устраивает нынешняя должность. Еще 28% интереснее развиваться как специалистам, а 24% не видят преимуществ в руководящей работе.

Некоторых останавливают и повседневные обязанности руководителя: 20% не хотят разбираться в конфликтах между сотрудниками, столько же не готовы работать больше за небольшую прибавку к зарплате, а 12% не хотят отвечать за результаты других людей.

Это отражается и на карьерных приоритетах. Только 8% участников опроса назвали повышение или переход на руководящую должность тем, что для них сегодня важнее всего. Гораздо больше людей хотят стать высокооплачиваемыми специалистами (37%), работать над интересными проектами (23%) или сохранить стабильную работу без постоянного увеличения нагрузки (17%).

«Компании часто воспринимают повышение как награду за хорошую работу. Но для сотрудника новая должность может означать не только признание его заслуг, но и совершенно другой набор задач: управление людьми, решение конфликтов, ответственность за общий результат. Не каждый специалист хочет менять свою профессиональную работу на административную. Поэтому перед повышением важно обсуждать с сотрудником не только новую должность и зарплату, но и то, как изменится его рабочий день, какие решения он сможет принимать самостоятельно и за какие результаты будет отвечать. Если человек получает больше обязанностей, но не получает полномочий и ресурсов для их выполнения, повышение быстро превращается в дополнительную нагрузку. В итоге компания рискует потерять хорошего специалиста, так и не получив сильного руководителя», — сказала Анастасия Боровская, директор «Русской Школы Управления».

В исследовании приняли участие 816 человек: сотрудники компаний из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился в ноябре 2026 г. во всех федеральных округах России.

*Можно было выбрать несколько вариантов