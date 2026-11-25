Олег Ряженов-Симс продолжит работу на посту генерального директора «Мастер Деливери». Новый трехлетний срок его полномочий начнется 26 ноября 2026 г. Об этом CNews сообщил представитель компании.

«Мастер Деливери» – технологичная компания, разработчик одноименной цифровой платформы для управления доставкой на последней миле и оператор курьерского сервиса «Прямиком». Работает на рынке более шести лет. За девять месяцев 2026 г. оборот заказов на платформе вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. География доставки охватывает более 300 городов России, а число ресторанов-партнеров превысило 3 тыс.

Среди клиентов компании – «Вкусно – и точка» и Rostic’s.

«По нашим прогнозам, рынок доставки последней мили продолжит расти, причем сегмент доставки из супермаркетов будет развиваться быстрее ресторанного. Наибольший потенциал мы видим в регионах. Количество заказов на нашей платформе там растет на 40% год к году, опережая динамику Москвы и Санкт-Петербурга», — отмечают в «Мастер Деливери».