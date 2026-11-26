Cloud.ru, провайдер облачных и ИИ-решений, объявил финансовые результаты по данным управленческой отчетности, соответствующей принципам МСФО, за 9 месяцев 2026 г. Выручка компании составила 58,2 млрд руб., увеличившись на 4% год к году. EBITDA составила 42,9 млрд руб., рентабельность по EBITDA — 74%. Чистая прибыль составила 9,7 млрд руб., рентабельность по чистой прибыли — 17%.

Выручка сервисов и инфраструктуры для работы с ИИ составила 29,3 млрд руб. и составила 50,4% общей выручки компании. По данным на начало октября 2026 г., объем потребления языковых моделей на платформе Cloud.ru AI Factory превысил 2 трлн токенов, а количество запущенных на ней ИИ-агентов — 16 тыс.

Крупнейшие потребители сервисов Cloud.ru по итогам трех кварталов 2026 г. — финтех, ритейл и ИТ.

«Мы видим потенциал в сегменте сервисов на основе генеративного ИИ для бизнес-пользователей и продолжаем усиливать свои позиции. При этом мы понимаем, что компании будут наращивать потребление ИИ только при условии доказанной экономической эффективности. Для этого Cloud.ru активно запускает новые продукты и наращивает вычислительные мощности. Это помогает клиентам быстрее переходить от пилотов и экспериментов к коммерческому внедрению решений», — сказал Михаил Лобоцкий, генеральный директор Cloud.ru.

«По итогам III квартала Cloud.ru сохранил высокую рентабельность. Мы последовательно инвестируем в инфраструктуру, безопасность и новые продукты и одновременно поддерживаем ценовые условия, стимулирующие рост потребления у крупнейших клиентов. При этом отношение чистого долга к EBITDA LTM равно 0,86х и находится на комфортном уровне. Устойчивая финансовая позиция позволяет нам принимать стратегические решения с расчетом на долгосрочный рост бизнеса и рынка», — отметила Наталия Толченникова, финансовый директор Cloud.ru.

За 9 месяцев 2026 года Cloud.ru инвестировал 22 млрд руб. в закупку оборудования, разработку программного обеспечения и другие нематериальные активы. Основные направления инвестиций — инфраструктура, безопасность и новые технологии.

Инфраструктура Cloud.ru включает более 49 тыс. единиц ИТ-оборудования, в том числе более 34 тыс. серверов. Общая мощность используемых стоек составляет 58,4 МВт.

В сфере безопасности Cloud.ru развивает защищенные облачные платформы для государства и крупного бизнеса. Решения компании позволяют размещать государственные информационные системы и объекты критической информационной инфраструктуры и соответствуют наиболее строгим требованиям российских регуляторов. В ИИ-направлении компания развивает платформы и сервисы для практического применения технологий и расширяет доступ к ним как для корпоративных, так и для массовых пользователей.