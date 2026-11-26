Ozon в рамках финтех-вертикали запустил инвестиционное направление бизнеса. В приложении «Ozon Банка» розничные клиенты могут открыть инвестиционный счет и получить доступ к широкой линейке инструментов на уровне крупнейших брокеров, включая все акции фондовой секции Московской биржи, свыше 1000 облигаций от различных эмитентов, а также десятки биржевых фондов (БПИФ) и закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ). Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Большинство инвестиционных инструментов не требуют отдельного тестирования для покупки, но для ряда инструментов понадобится статус квалифицированного инвестора - его можно будет подтвердить в приложении за несколько минут, предоставив необходимые документы.

В будущем клиенты смогут покупать цифровые финансовые активы (ЦФА) как от «Озон Капитала», так и других эмитентов с разными базовыми активами и механиками выплат. Также будет открыт доступ к индивидуальному инвестиционному счету (ИИС), срочному и валютному рынку Мосбиржи, маржинальной торговле, новостной ленте и анализу портфеля.

Премиальных клиентов «Ozon Банка Ultra» сопровождают персональные менеджеры. Для них действует отдельный тариф, позже запустятся специальные условия кредитования под портфель ценных бумаг, расширенная аналитика и многое другое.

К покупке и продаже без комиссии доступны пять биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) от Управляющей компании «Озон управление активами» - «Всегда в плюсе», «Государственные облигации», «Корпоративные облигации», «Акции российских компаний» и «Валютные облигации России». Вскоре УК планирует запустить еще несколько фондов.

«Мы не первый год работаем над качественными финансовыми инструментами для миллионов клиентов. После запуска десятков банковских сервисов команда пошла дальше и начала создавать инвестиционное направление. Наша задача дать клиентам максимально широкий выбор, а также удобный и понятный функционал, поэтому даже на старте проекта мы уже предлагаем большинство возможностей рынка и в ближайший год планируем развивать дополнительные важные для инвесторов сервисы», – сказал генеральный директор Ozon Fintech Ваэ Овасапян.

«Ozon Банк» имеет все необходимые лицензии ЦБ на инвестиционную деятельность: банк получил брокерскую лицензию в декабре 2025 г. и депозитарную в феврале 2026 г., а также был включен в реестр операторов информационных систем. Сейчас у банка более 44 млн активных клиентов, которые хранят на текущих счетах и вкладах свыше 830 млрд руб.