Цифровой депозитарий Vaultary (АО «Волтари») сообщил о проведении сделки для российского майнера – майнинговая компания продала биткоин криптообменнику через цифровой депозитарий Vaultary. Названия сторон не раскрываются по условиям соглашения с клиентами. Это первая публично объявленная сделка майнинговой компании через цифровой депозитарий в России. Об этом CNews сообщил представитель Vaultary.

Для сделки майнинговая компания открыла в Vaultary счет обладателя и зачислила на него криптовалюту. Организация, включенная Банком России в реестр лиц, осуществляющих обмен цифровых валют выступила покупателем, а Vaultary обеспечил учет актива и его перевод.

Vaultary – первый российский вышестоящий цифровой депозитарий, осуществивший междепозитарное взаимодействие и ОИС ЦФА в рамках экосистемы группы Web3 Tech. Платформа учитывает блокчейн-активы клиентов, хранит криптографические ключи и обрабатывает операции в публичных блокчейн-сетях. Банки, брокеры, обменники и другие участники рынка могут подключаться к инфраструктуре Vaultary через API и на ее базе запускать собственные сервисы для работы с цифровыми валютами. Для майнинговых компаний Vaultary предоставляет легальное кастодиальное хранение и учет добытой криптовалюты с прозрачной отчетностью. В свою очередь для организаций, осуществляющих обмен криптовалют важна не только скорость сделки, но также надежная и удобная инфраструктура для проведения операций, соответствующая требованиям нового законодательства. Работа через цифровой депозитарий позволяет криптообменникам использовать лицензированную инфраструктуру для хранения и учёта криптовалюты с автоматизированной отчетностью и снижением риска применения противолегализационных мер со стороны кредитных организаций.

«Майнинговые компании регулярно решают, какую часть биткоина оставить на хранении, а какую продать, чтобы покрыть текущие расходы. Депозитарный счет позволяет хранить актив и переводить покупателю нужный объем по мере необходимости. Для нас эта сделка — пример того, как цифровой депозитарий может стать частью повседневной работы майнингового бизнеса. Именно цифровой депозитарий создает необходимую инфраструктуру для формирования легального, прозрачного и регулируемого рынка криптовалют в России», — сказал Артем Калихов, генеральный директор АО «Волтари» (ГК Web3 Tech).