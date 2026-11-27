Академия АйТи fabricaONE.AI (акционер - ГК Softline) реализовала для российской авиакомпании проект по подготовке управленческой команды к использованию искусственного интеллекта. Базовую программу прошли 20 руководителей ключевых подразделений. Об этом CNews сообщили представители Softline.

После ее завершения заказчик расширил проект: восемь руководителей получили углубленную подготовку по безопасности при работе с ИИ. Компания сформировала общий подход к оценке возможностей и рисков нейросетей, а также получила два практических чек-листа для защиты конфиденциальной информации.

Для авиакомпании проект стал первым системным шагом в развитии ИИ-направления. Руководство рассматривало нейросети как инструмент для автоматизации рутинных операций, совершенствования планирования и ускорения подготовки управленческих решений. До перехода к корпоративному применению ИИ компании требовалось определить перспективные сценарии для разных подразделений и установить единые требования к работе с данными.

Часть руководителей уже использовала нейросети для отдельных задач, остальные только начинали знакомиться с их возможностями. Программа должна была сформировать общую основу, которая позволит управленческой команде оценивать ИИ-инструменты по единым критериям и принимать обоснованные решения об их дальнейшем применении.

Масштаб задачи определялся отраслевой спецификой. Авиакомпания работает с персональными данными пассажиров и сотрудников, маршрутами, условиями договоров, финансовыми документами и другой закрытой информацией. Поэтому вместе с возможностями ИИ руководителям предстояло изучить ограничения публичных сервисов, правила обезличивания документов и способы предотвращения утечек.

Первый этап проекта был посвящен применению ИИ в управленческих и операционных процессах. Академия АйТи разработала программу с учетом задач юридического и финансового подразделений, бухгалтерии, транспортной безопасности, летных служб, а также направлений, отвечающих за планирование работы пилотов и бортпроводников. Теоретическую подготовку дополнила практика на примерах, отражающих специфику авиакомпании.

Руководители изучили возможности российских и зарубежных языковых моделей, принципы подготовки промптов и способы проверки ответов нейросетей. На практических занятиях они сравнивали результаты разных ИИ-сервисов, анализировали данные из Excel, строили прогнозы выручки и прибыли, готовили графики и аналитические отчеты, работали с договорами, пояснительными записками и материалами для финансового и налогового учета.

В программу также вошли возможные варианты корпоративного применения ИИ: публичные сервисы, корпоративный доступ, локальные модели и системы, использующие внутреннюю базу знаний. Отдельный блок посвятили требованиям законодательства, правам на созданные нейросетью материалы, обезличиванию документов и ограничениям на передачу персональных и конфиденциальных данных.

Сразу после завершения базовой программы заказчик инициировал второй этап проекта, посвященный безопасности. В углубленном обучении приняли участие восемь руководителей. Они разобрали основные каналы утечки данных через ИИ-сервисы и сценарии, в которых злоумышленники применяют нейросети для подготовки персонализированного фишинга, дипфейков и атак социальной инженерии.

В программу вошли требования к локализации данных, риски использования зарубежных моделей, сегментация корпоративных сетей и изоляция систем, содержащих критичную информацию. Практическая часть была посвящена безопасной подготовке запросов. Участники анализировали примеры из корпоративных аудитов, находили в промптах коммерческую и персональную информацию, затем обезличивали ее и формулировали запрос заново. В завершение руководители составили чек-лист, по которому сотрудник может проверить содержание запроса перед отправкой в ИИ-сервис.

«Для отраслей с повышенными требованиями к безопасности внедрение ИИ начинается с управленческих решений. Руководителям необходимо определить, где технология создает ценность для бизнеса, какие результаты требуют обязательной проверки человеком и какие данные должны оставаться за пределами публичных сервисов. Этот проект помог сформировать в компании общую логику принятия таких решений. Она связывает применение ИИ с задачами бизнеса и создает основу для дальнейшего масштабирования технологии при сохранении контроля над информацией и рисками», - отметила Светлана Зубкова, директор по развитию бизнеса Академии АйТи fabricaONE.AI.

По итогам проекта руководители получили единое представление о возможностях и ограничениях ИИ и научились оценивать инструменты применительно к задачам своих подразделений. В распоряжении компании появились чек-лист безопасного промпта и форма самопроверки запроса перед отправкой в нейросеть. Эти материалы могут стать основой будущих корпоративных правил работы с ИИ. В итоговом отзыве заказчик назвал обучение фундаментом для дальнейшего развития ИИ-направления.