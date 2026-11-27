ГК Softline, инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, объявила о партнерстве с «Салют для Бизнеса» (входит в группу «Сбер») – разработчиком платформы для создания и управления ИИ-агентами GigaCowork. Объединив экспертизу и возможности, партнеры будут помогать клиентам автоматизировать бизнес-процессы с помощью ИИ-агентов.

С внедрением GigaCowork клиенты ГК Softline из разных отраслей получат управляемую систему для своих бизнес-процессов: циклы станут короче, а операции –более прозрачными и предсказуемыми. Руководители, бэк-офис, коммерческие и операционные подразделения смогут работать по единым правилам, без ручных операций и лишних согласований.

Партнеры будут обеспечивать комплексный сервис, охватывающий все этапы цифровой трансформации. ГК Softline поможет подобрать оптимальный формат развертывания GigaCowork под задачи бизнеса: от облачного доступа и гибридной модели до внедрения программно-аппаратного комплекса (ПАК) в контур заказчика. Кроме того, команда Softline возьмет на себя интеграцию платформы в существующую инфраструктуру клиента, ее настройку под требования информационной безопасности и техническую поддержку на протяжении всего срока эксплуатации. Со своей стороны «Салют для Бизнеса» обеспечит продуктовую экспертизу и развитие функциональности платформы.

GigaCowork позволяет организациям создавать ИИ-агентов без глубоких технических знаний под любые бизнес-роли, задавая логику работы цифровых помощников простым языком. Компании могут передавать агентам процессы ключевых функциональных подразделений: работу с документами, подготовку аналитики, анализ большого объема данных и другие рутинные операции. Такие ассистенты решают задачи полного цикла, интегрируются с корпоративными системами и передают готовый результат на финальное утверждение специалисту.

Платформа гарантирует информационную безопасность и полный контроль данных – информация сотрудников и клиентов не используется для дообучения моделей. Программное обеспечение GigaCowork включено в реестр отечественного ПО Минцифры РФ, а сама платформа совместима с российскими операционными системами.

«Партнерство с компанией "Салют для Бизнеса" является стратегически важным шагом в расширении нашего портфеля отечественных ИИ-решений. Сегодня корпоративный сектор запрашивает не просто языковые модели, а готовые и безопасные инструменты, которые могут автоматизировать целые участки типовых операций. GigaCowork идеально закрывает эту потребность, поддерживая все основные сценарии развертывания исходя из задач и требований компаний. ГК Softline берет на себя полную реализацию этих форматов внедрения GigaCowork: от облачных решений и гибридных архитектур до поставки программно-аппаратных комплексов с расширенной технической поддержкой. Для клиентов ГК Softline это означает возможность быстрого и безопасного внедрения ИИ в процессы с учетом задач бизнеса», – отметил Егор Ворогушин, директор департамента бизнес-решений и цифровой трансформации ГК Softline.

«Мы уже наблюдаем заметные изменения там, где рутину отдали агентам: издержки падают, а люди перестают тратить время на сверки и отчеты. GigaCowork связывает процессы всех подразделений в единый управляемый контур, где рутина выполняется без ручного труда. Мы хотим, чтобы компании любого размера и отрасли добивались высоких результатов, и партнерство с ГК Softline поможет нам ускориться на этом пути», – сказал Владимир Толмачев, генеральный директор «Салют для Бизнеса» (входит в группу Сбер).