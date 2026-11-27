В «Сбер2B Аналитике» проанализировали, как российский бизнес оценивает эффект от внедрения искусственного интеллекта и расходы на него и какие метрики применяют для оценки. 26,4% опрошенных представителей компаний оценили экономию от ИИ в сумму от 1 до 5 млн руб. на горизонте последних 12 месяцев. Еще 8% — в 5–10 млн руб., а 6,9% — в 10–50 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сколько приносит ИИ

ИИ приносит компаниям не только экономию, но и дополнительную выручку. О росте выручки на сумму от 1 до 5 млн руб. сообщили 18,4% участников исследования, от 5 до 10 млн руб. — 11,5%, от 10 до 50 млн руб. — 9,2%.

Эти показатели отражают два разных направления экономического эффекта: сокращение затрат на выполнение существующих операций и получение дополнительных доходов, отметили в Сбербанке. При этом рост выручки не равнозначен увеличению прибыли, а сокращение трудозатрат не всегда приводит к прямой денежной экономии.

Сколько тратят на ИИ

По 24,1% участников исследования оценили расходы своих компаний на разработку, внедрение и использование ИИ за последний год в диапазонах от 500 тыс. до 1 млн руб. и от 1 до 5 млн руб. соответственно. 10,3% — от 5 до 10 млн руб. 35,4% опрошенных ожидают окупаемости ИИ-проектов на горизонте от одного до двух лет, еще 25% — от шести месяцев до года.

Как считают эффект

Наиболее распространенный способ расчета экономического результата — сравнение расходов до и после внедрения технологии. Такой подход отметили 44,8% участников опроса. 42,5% сопоставляют результаты подразделений или процессов с ИИ и без него. Стоимость сэкономленных рабочих часов рассчитывают 35,6%, возврат инвестиций (ROI) или срок окупаемости — 13,8%.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «По мере внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы на первый план выходит вопрос измерения его эффективности. Сегодня компании применяют как прямые финансовые показатели, так и косвенные метрики эффективности. Однако для определения окупаемости нужно учитывать не только полученную экономию, но и совокупные расходы на разработку, внедрение и использование ИИ. Единая система метрик помогает оценивать, какие решения действительно улучшают работу компании, а какие требуют доработки. Это особенно важно при переходе от отдельных пилотов к масштабированию ИИ на уровне бизнеса».

Как проходило исследование

Исследование «Сбер2В Аналитики» проведено в ноябре 2026 г. на основе опроса представителей российских компаний разных отраслей. Вопросы о результатах регулярного использования ИИ задавались 242 респондентам, которые сообщили о внедрении технологии в своих организациях. На вопрос о сокращении времени выполнения типовых задач ответили 219 участников исследования.